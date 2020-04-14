Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне в режиме самоизоляции резко увеличили траты в салонах красоты

По этим данным, общее число транзакций россиян резко выросло в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей.
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Россияне бросились тратить деньги в салонах красоты на второй неделе изоляции

Lenta.ruвчера в 11:51

Банки заметили снижение уровня самоизоляции россиян

РБКвчера в 10:03

Россияне на самоизоляции увеличили траты в салонах красоты

News.ruвчера в 10:42

Россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты во время самоизоляции

Комсомольская правдавчера в 10:28

ВТБ зафиксировал резкий рост трат россиян в салонах красоты во время самоизоляции

ТАССвчера в 10:11

Россияне в 3,5 раза увеличили траты на салоны красоты на второй неделе самоизоляции

Газета.Ruвчера в 10:43

ВТБ: россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты на второй неделе самоизоляции

ТРК Сейм (Курск)вчера в 09:43
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Экономика

В России призвали ввести продуктовые карточки

Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия вчера в 15:07
2,2K
Общество

В России выявили более 2700 случаев заражения коронавирусом за сутки

Общее число случаев заражения в стране возросло до 21 102, болезнь выявлена в 82 регионах России.
ИА Красная Весна вчера в 05:25
Транспорт

На въезде в Москву из-за проверки пропусков образовались пробки

ТАСС 01:08
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Общество

Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
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Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
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Экономика

«Газпром» может уменьшить размер дивидендов за 2019 год

"Газпром" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. на акцию против 16,61 руб. за 2018 год.
Вести.Ru вчера в 09:57
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Происшествия

В Челябинской области выявили пять заболевших коронавирусом

Пять новых случаев коронавируса выявлены в Челябинской области, у всех заболевших клинических проявлений нет, всего в регионе 50 заболевших COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости вчера в 02:45
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
2,3K
Общество

Мэр Москвы объявил о мерах социальной поддержки из-за коронавируса

Власти Москвы объявили о мерах социальной поддержки. Их перечень опубликован на персональном сайте мэра столицы.
Российская газета 02:47
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Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском вчера в 07:03
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Общество

Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
4K
Общество

Почта России открыла пять тысяч вакансий

АО «Почта России» открыла новые вакансии и готова трудоустроить более 5 тысяч человек по всей стране.
АБН вчера в 02:35
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по российским инфраструктурным объектам в случае широкомасштабного наступления России.
Lenta.ru 02:21
2,1K
Общество

Валентина Гречушкина уволена с поста зампреда правительства

Четвертая Власть 03:06
Гаджеты

Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S

Сегодня Xiaomi официально представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от оригинальной модели.
3DNews вчера в 10:10
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Здоровье

Раскрыты последствия бессимптомного течения коронавируса

Бессимптомными носителями коронавируса чаще всего становятся молодые и здоровые люди, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев.
Lenta.ru 01:45
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Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Lenta.ru 13 апреля в 20:29
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
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Финансы

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
Коммерсантъ 03:09
2
Здоровье

На Украине за сутки коронавирусом заразились 270 человек – Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 3372 случая коронавируса, 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 03:38
3
Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 апреля, заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Известия вчера в 19:24
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Кино

Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в «Фантастических тварях 3»

Создатели третьей части приквела "Фантастические твари" сделали приятный сюрприз для фанатов "Гарри Поттера".
Piter.tv вчера в 01:36
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Здоровье

В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
1,2K
Энергетика

СМИ США рассказали о «нефтяной ловушке» для Трампа

Американское издание The American Conservative распространило информацию, согласно которой недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти загнало главу Белого дома Дональда Трампа в «ловушку».
Журналистская правда 02:45
Общество

Дания первой в Европе открывает школы и детские сады

Дания — первая из европейских стран, которая открывает школы и десткие сады после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 02:54
Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
1,9K
Общество

Захарова уточнила число россиян, возвращающихся рейсом из Нью-Йорка

Консульство РФ в Нью-Йорке сообщало, что на рейс зарегистрировались 276 человек.
РИА Новости 02:27
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Политика

Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией

Норвежский политик подчеркнул, что никто лучше жителей Крыма не знает о важности сплочения для победы.
REGNUM 01:45
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