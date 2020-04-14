Общество
КоммерсантъРоссияне в режиме самоизоляции резко увеличили траты в салонах красоты
По этим данным, общее число транзакций россиян резко выросло в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей.
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Россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты во время самоизоляции
Комсомольская правдавчера в 10:28
Россияне в 3,5 раза увеличили траты на салоны красоты на второй неделе самоизоляции
Газета.Ruвчера в 10:43
ВТБ: россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты на второй неделе самоизоляции
ТРК Сейм (Курск)вчера в 09:43
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 03:41, Ашберн
Экономика
В России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия вчера в 15:07
Общество
В России выявили более 2700 случаев заражения коронавирусом за сутки
Общее число случаев заражения в стране возросло до 21 102, болезнь выявлена в 82 регионах России.
ИА Красная Весна вчера в 05:25
Общество
Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Экономика
«Газпром» может уменьшить размер дивидендов за 2019 год
"Газпром" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. на акцию против 16,61 руб. за 2018 год.
Вести.Ru вчера в 09:57
Происшествия
В Челябинской области выявили пять заболевших коронавирусом
Пять новых случаев коронавируса выявлены в Челябинской области, у всех заболевших клинических проявлений нет, всего в регионе 50 заболевших COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости вчера в 02:45
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Общество
Мэр Москвы объявил о мерах социальной поддержки из-за коронавируса
Власти Москвы объявили о мерах социальной поддержки. Их перечень опубликован на персональном сайте мэра столицы.
Российская газета 02:47
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском вчера в 07:03
Общество
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Почта России открыла пять тысяч вакансий
АО «Почта России» открыла новые вакансии и готова трудоустроить более 5 тысяч человек по всей стране.
АБН вчера в 02:35
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по российским инфраструктурным объектам в случае широкомасштабного наступления России.
Lenta.ru 02:21
Общество
Валентина Гречушкина уволена с поста зампреда правительства
Четвертая Власть 03:06
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S
Сегодня Xiaomi официально представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от оригинальной модели.
3DNews вчера в 10:10
Здоровье
Раскрыты последствия бессимптомного течения коронавируса
Бессимптомными носителями коронавируса чаще всего становятся молодые и здоровые люди, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев.
Lenta.ru 01:45
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru 13 апреля в 20:29
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
Коммерсантъ 03:09
Здоровье
На Украине за сутки коронавирусом заразились 270 человек – Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 3372 случая коронавируса, 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 03:38
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 апреля, заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Известия вчера в 19:24
Кино
Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в «Фантастических тварях 3»
Создатели третьей части приквела "Фантастические твари" сделали приятный сюрприз для фанатов "Гарри Поттера".
Piter.tv вчера в 01:36
Здоровье
В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%
У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Энергетика
СМИ США рассказали о «нефтяной ловушке» для Трампа
Американское издание The American Conservative распространило информацию, согласно которой недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти загнало главу Белого дома Дональда Трампа в «ловушку».
Журналистская правда 02:45
Общество
Дания первой в Европе открывает школы и детские сады
Дания — первая из европейских стран, которая открывает школы и десткие сады после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 02:54
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
Общество
Захарова уточнила число россиян, возвращающихся рейсом из Нью-Йорка
Консульство РФ в Нью-Йорке сообщало, что на рейс зарегистрировались 276 человек.
РИА Новости 02:27
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией
Норвежский политик подчеркнул, что никто лучше жителей Крыма не знает о важности сплочения для победы.
REGNUM 01:45