Коронавирус
КоммерсантъРоссияне в режиме самоизоляции резко увеличили траты в салонах красоты
По этим данным, общее число транзакций россиян резко выросло в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей.
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Россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты во время самоизоляции
Комсомольская правда10:28
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 18:35, Ашберн
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:43
Армия и оружие
NI назвал пугающий НАТО российский ракетный комплекс
В США по достоинству оценили российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
Российская газета 12 апреля в 11:58
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС 18:11
Хоккей
«Авангард» может уволить президента Сушинского
Сообщается, что вероятность его увольнения весьма высока. Сушинский занимает пост президента «Авангарда» с 2018 года.
Матч ТВ 15:00
Политика
Пушков рассказал об уготованной России роли на мировой арене
Утрата мировой гегемонии Соединенными Штатами неизбежна, на смену придет «треугольник стран» — России, Китая и США.
Известия 12 апреля в 23:49
Общество
В МГД опровергли штраф за проезд под камерой без цифрового пропуска
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что автовладельцев в Москве, не оформивших цифровой пропуск, за каждый проезд под дорожной камерой могут начать штрафовать на 5 тыс. рублей.
RT на русском 16:57
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Экономика
В России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия 15:07
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по ряду регионов России число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%.
РИА Новости 14:45
Происшествия
В Москве задержали мужчину, закурившего в вагоне метро
Нарушителя, закурившего в вагоне московского метро, задержали, ему грозит штраф, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
РИА Новости 13:32
Транспорт
Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие у пассажиров.
РБК 16:15
Общество
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом
Российская газета 17:22
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Технологии
Томские ученые создали прибор для передачи боли виртуально
Томские ученые создали устройство для передачи боли посредством виртуальной реальности.
Московский Комсомолец вчера в 10:34
Происшествия
На Колыме у девяти старателей артели предварительно обнаружили COVID-19
Диагноз COVID-19 предварительно поставили сразу 9 старателям артели "Кривбасс" на Колыме, сообщил в среду на страницах в своих социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.
РИА Новости 17:51
Общество
Три дня халявы. Ubisoft раздает Assassin’s Creed II
Бесплатную раздачу игры Assassin’s Creed II начала 14 апреля компания Ubisoft на своем сайте.
ИА Красная Весна 14:59
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Футбол
Орлов объяснил, почему матч «Зенит» – «Бавария» не был куплен
Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение по поводу полуфинального матча Кубка УЕФА «Зенита» против «Баварии», закончившегося победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:0. Он отрицает слухи о подкупе немецкой команды.
Спорт день за днем 16:39
Происшествия
Число заражённых коронавирусом в Мурманской области достигло 268
В Мурманской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 268.
RT на русском 18:13
Экономика
Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14:15
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
Армия и оружие
Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»
Полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 «Прометей» в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Военное дело 05:21
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Экономика
У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам
Ассоциация электронных денег попросила Банк России разрешить кредитным организациям до 1 июля обслуживать таких клиентов.
Эхо Москвы 18:10
Общество
Мурашко: более половины регионов России мобилизовали медслужбы
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более половины российских регионов мобилизовали медицинские учреждения.
Газета.Ru 16:17
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта опубликовала пикантные фото с афроамериканцем
Снимки получились весьма пикантными: Эрика страстно обнимала бойфренда, демонстрируя изгибы тела в мини-платье.
StarHit.ru 11:00
Здоровье
Мясников: Врачи не могут остановить распространение пандемии
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал «русском чуде» коронавируса.
ToDay News Ufa 10:44
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57