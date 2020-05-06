С марта 2020 года число запросов россиян на недвижимость на «острове любви» выросло на 30%. Отмечается, что причина тому – введенный во многих регионах России режим самоизоляции. К тому же многие состоятельные граждане работают удаленно, и нахождение на острове этому никак не мешает.

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