Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСредний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей

Специалисты зафиксировали рост банковских вкладов в России в этом году по сравнению с 2018 годом. Средний размер банковского вклада россиян сейчас составляет 200 тысяч рублей.
Читать в источнике
Комментировать565

Подробнее о событии

Росстат рассчитал среднестатистический банковский вклад туляка

Московский Комсомолец00:11

Размер среднего депозита россиян составил 200 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 16:50

Назван средний размер банковского вклада россиян

RT на русскомвчера в 20:22

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Коммерсантъвчера в 19:52

Средний депозит россиян в банках оценили в ₽200 тыс

РБКвчера в 19:45

Названы суммы на счетах россиян

Lenta.ruвчера в 19:10

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Известиявчера в 23:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:29, Вашингтон
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерах

UfacityNews.ru вчера в 15:26
Теннис

Сборная Испании стала обладателем Кубка Дэвиса

Metaratings вчера в 16:34
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Политика

Менеджер «Нафтогаза» сообщил о попытке захвата контроля над компанией

Директор по интегрированному газовому бизнесу украинской компании "Нафтогаз" Андрей Фаворов заявил газете Wall Street Journal, что обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман пытались получить контроль над "Нафтогазом", а его хотели сделать главой компании.
РИА Новости 01:24
Транспорт

Будущую трассу Москва – Казань могут продлить до Владивостока

Перспективная автомобильная трасса Москва — Казань может быть продлена до Владивостока, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, передаёт ТАСС.
REGNUM 01:23
Политика

Трамп подтвердил отставку министра ВМС США

Ранее Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за потери к нему доверия после дела Галлахера.
Газета.Ru вчера в 19:18
Спорт

Призерка чемпионата мира по биатлону хочет разогнать женскую сборную

Газета.Ru вчера в 21:33
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости 23 ноября в 17:17
Происшествия

Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Lenta.ru 00:14
Происшествия

Пожар на шахте в Коми локализован

Вести.Ru 00:45
Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

RT на русском вчера в 19:44
Происшествия

Семеро кадетов отравились в Туве

В Туве семь кадетов госпитализировали с отравлением. Возраст пострадавших 13-15 лет.
Общественное телевидение России 01:18
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия вчера в 00:09
Происшествия

Петербургские полицейские догнали в Карелии подозреваемого в убийстве

ФАН вчера в 08:59
Политика

Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Коммерсантъ вчера в 10:44
Политика

Жириновский предложил расширить границы самообороны

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.
RT на русском вчера в 21:19
Космос

Астрономы доказали, что Вселенная замкнута. Что? Нет!

N+1 22 ноября в 19:02
Транспорт

Власти Москвы пообещали на две недели сделать бесплатным проезд по МЦД

РБК вчера в 16:47
Общество

Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме

Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика назвал основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
РИА Новости 00:56
Общество

Вячеслав Володин сегодня работает в Саратове

ГТРК Саратов 01:24
Политика

Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
РИА Новости вчера в 19:17
Общество

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:07
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
ТАСС вчера в 07:22
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 1:0

Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:54
Кино

Минкультуры начнет собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

Минкультуры подготовило поправки, согласно которым, с 2021 года власти начнут собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Дождь 22 ноября в 00:31
Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу

Российская газета вчера в 23:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное