Экономика

ИзвестияИзвестияРоссияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Лидером по размеру среднего вклада признали Москву (822 тыс. рублей). На втором месте оказался Санкт-Петербургом, чьи жители в среднем держат на депозитах 420,6 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Магаданская область с показателем в 317,8 тыс. рублей.
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Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

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Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

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Lenta.ruвчера в 19:10

Тула экономная: эксперты выяснили, что за душой у жителей российских регионов

Московский Комсомолец01:19
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Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
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Дональда Трампа приняли в партии

Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

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В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

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Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
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Футбол

Бывшего игрока сборной Украины Федецкого обвинили в попытке подкупа судьи

Экс-вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук рассказал о неприятном инциденте с участием бывшего игрока сборной Украины Артема Федецкого.
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Происшествия

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«Даллас» нанес «Хьюстону» третье поражение подряд, у Дончича 41 очко

В отчетном поединке главным героем стал лидер "Маверикс" Лука Дончич, набравший 41 очко и 10 передач.
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