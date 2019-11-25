Экономика
КоммерсантъРоссияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
Меньше всего денег на депозитах хранят жители Чечни (8,5 тыс. руб.), Ингушетии (9 тыс. руб.), Дагестана (22 тыс. руб.), Тувы (27 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесии (34 тыс. руб.). По соотношению сбережений и средних зарплат лидирует тоже Москва. Средний вклад составляет почти 12 зарплат.
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Тула экономная: эксперты выяснили, что за душой у жителей российских регионов
Московский Комсомолец01:19
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Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
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Среднерыночный курс Bitcoin опустился до отметки в $6955. В последний раз он был настолько низким шесть месяцев назад, в мае.
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В центре Москвы дворники устроили массовую драку
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Астрономы создали первую глобальную карту Титана, луны Сатурна
Подробно изучив карту, команда NASA сможет получить лучшее представление о том, куда лучше всего направить посадочный модуль, не говоря уже о том, чего следует ожидать, когда она приземлится.
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Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
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WikiLeaks рассекретило письмо сотрудника ОЗХО о «химатаке» в Сирии
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Политика
Крым созовет международный трибунал по инциденту в Керченском проливе
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Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Культура
Умер украинский актер Давид Бабаев
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Пожар на шахте в Коми локализован
Экономика
Forbes составил рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами руководителей
Журнал Forbes представил рейтинг 12 отраслей, в которых руководители зарабатывают больше всего.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Космос
Дату запуска «Прогресса МС-13» к МКС могут перенести
Как сообщало ИА REGNUM, ранее дата запуска грузового космического корабля «Прогресс МС-13» к Международной космической станции была перенесена с 6 декабря на 1 декабря.
Фигурное катание
Определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию
Стал известен окончательный список участников финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Финансы
Рубль незначительно повысился к доллару и евро
На начало торгов рубль повысился к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Политика
Экс-мэр Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший мэр города Горловка в самоправозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха сообщил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Общество
Генконсул Японии рассказал, что не удивился назначению на Сахалин
Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно в интервью РИА Новости признался, что испытал сложную гамму чувств при назначении на Сахалин, однако не было удивлен такому решению.
Экономика
Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Общество
Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
Эксперты из Академии труда и социальных отношений назвали профессии, в которых наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места.
Экономика
Экономисты ожидают «финансовый апокалипсис» в 2020 году
С выводами коллег согласен и Нуриэль Рубини, экономист, который предсказал финансовый коллапс 2008 года.
Футбол
Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Армия и оружие
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты
Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Происшествия
Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался.