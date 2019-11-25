Экономика
REGNUMЖители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Пять регионов Дальнего Востока в числе лидеров по банковским вкладам жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «РИА Новости» опубликовало инфографику о том, сколько денег в среднем россияне хранят на депозитах в банках — 200 тыс. рублей.
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Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева
Премьер-министр России Дмитрия Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора, Российского экологического оператора, реализующего реформу системы обращения с отходами, Дениса Буцаева.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Полиция задержала в Москве и Челябинске четверых подозреваемых в терроризме, сообщает в понедельник южноуральская полиция.
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Политика
Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Экономика
Силуанов прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Футбол
В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов
"Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Политика
Кремль не заметил роста протестной активности в России
Российские власти не считают, что в стране в 2019 году увеличилась протестная активность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Стали известны самые смешные названия населенных пунктов в России
Победителем конкурса на самое веселое название населенного пункта в России, проведенного сервисом путешествий Туту.ру, стал Мутный Материк в Республике Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Шоу-бизнес
Джастина Тимберлейка застали в компании Алишии Уэйнрайт
На фото отчетливо видно, как Уэйнрайт положила руку на колено Тимберлейка, также есть фотографии, на которых парочка держится за руки.
Политика
В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Происшествия
Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области
В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы.
Происшествия
Появилось видео аварии с детским омбудсменом Украины
Появилось видео страшной аварии, в которую попал детский омбудсмен Украины Николай Кулеба и два его сына.
Политика
Сотрудников Росгвардии обяжут представляться
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.
Авто
Купе Audi RS5 получило спецверсию Panther Edition
Компания Audi, кроме "очень заряженного" кроссовера RS Q8 и электрического купе-кроссовера e-tron Sportback, представила на автосалоне в Лос-Анджелесе спецверсию особого купе RS5 - Panther Edition.
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
В интернете расспространилась видеозапись, на которой видно, как подросток сбрасывает снег с козырька над входом в школу.
Интернет
Создатель Всемирной паутины планирует «исправить» Интернет
Создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли объявил о планах по исправлению Интернета.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Общество
Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме
Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
Общество
Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»
Во второй половине текущей недели давление резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину», сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Общество
На новой подлодке «Петропавловск-Камчатский» подняли Андреевский флаг
В Санкт-Петербурге в понедельник на новой дизель-электрической подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" подняли Андреевский флаг.
Экономика
Белый дом договорился с Минтрансом о строительстве Рпенского проезда
По словам Вячеслава Кузина, достигнута договоренность с Министерством транспорта о строительстве во Владимире Рпенского проезда.
Происшествия
СМИ: Задержавший Ивана Голунова полицейский стал главой охраны в «Красном и белом»
Бывший оперативник УВД по ЗАО Москвы Акбар Сергалиев, который участвовал в задержании корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, возглавил департамент предотвращения потерь в службе безопасности сети алкогольных магазинов "Красное и белое", пишет "МБХ медиа" со ссылкой на источники в компании.
Политика
Крым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе
Музыка
Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона
Главным событием церемонии стал триумф певицы Тейлор Свифт - если в прошлом году ей удалось довести количество завоеванных наград до 24 штук и обойти Уитни Хьюстон, то на этот раз она установила абсолютный рекорд, получив еще пять премий и тем самым превзойдя результат "короля поп-музыки" Майкла Джексона.
Футбол
Стало известно место подготовки сборной России к Евро-2020
Сборная России на Евро-2020 сыграет в группе В вместе с Данией и Бельгией.