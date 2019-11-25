Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Меньше всего денег на депозитах хранят жители Чечни (8,5 тыс. руб.), Ингушетии (9 тыс. руб.), Дагестана (22 тыс. руб.), Тувы (27 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесии (34 тыс. руб.). По соотношению сбережений и средних зарплат лидирует тоже Москва. Средний вклад составляет почти 12 зарплат.
Читать в источнике
Комментировать845

Подробнее о событии

Маленькие вклады жителей Чечни связывают с низкой финансовой грамотностью

News.ru09:28

В Чечне объяснили маленькие банковские вклады жителей республики

РИА Новости08:15

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Коммерсантъвчера в 19:52

Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

Газета.Ru01:40

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Известиявчера в 23:28

Сенсационная статистика: каждый россиянин накопил по 200 тыс. рублей

Московский Комсомолец10:34

Средний депозит россиян в банках оценили в ₽200 тыс

РБКвчера в 19:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество

Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019

Lisa.ru 05:00
Фигурное катание

Российские фигуристы вернулись из Японии без коньков и костюмов

Вернувшиеся в Россию участники последнего этапа серии Гран-при, который проходил в Японии, по прилету не получили свои коньки и костюмы, которые были в багаже спортсменов.
Российская газета 10:41
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Общество

Пикапы Tesla Cybertruck и Ford F-150 на видео перетягивали канат

В своем Twitter американский изобретатель опубликовал видео, на котором запечатлели противостояние нового Tesla Truck и пикапа Ford F-150, с которым сравнивают новинку.
SpeedMe 00:19
Культура

Путин направил приветствие гостям фестиваля «Москва встречает друзей»

REGNUM 11:19
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Московский Комсомолец вчера в 10:21
Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.
Известия 07:01
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу

Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Вести.Ru 10:04
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru 07:18
Политика

В Тбилиси оппозиционеры начали шествие

По её данным, участники шествия намерены провести митинг на проспекте Руставели перед зданием парламента с требованием внести изменения в избирательную систему страны.
News.ru 10:40
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Общество

Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

RT на русском 10:35
Экономика

Совет Федерации одобрил бюджет до 2022 года

Совет Федерации проголосовал в понедельник за закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы.
Московский Комсомолец 03:33
Происшествия

23-летняя российская следовательница покончила с собой

Lenta.ru 23 ноября в 05:55
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
RT на русском 10:36
Общество

Назван преемник Лео Бокерии в центре хирургии им. Бакулева

Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
REGNUM 11:24
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Общество

На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
РИА Новости 11:11
Общество

С 1 января 2020 года в России проиндексируют утильсбор на автомобили

Ставки изменятся с 1 января 2020 года.
Областная газета 03:13
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 10:14
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Политика

Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции

Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
ТАСС 09:11
Экономика

Крупнейшая сделка на рынке люкса: LVMH купил Tiffany за $16,2 млрд

Акционеры Tiffany & Co потребовали $140 за акцию. В результате стороны сошлись на $135 за акцию, или $16,2 млрд за всю компанию.
Ведомости 09:23
Происшествия

Девочка провалилась сквозь стеклянный пол в московской школе

Известия 09:53
Общество

Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Бел.Ру 03:30
Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
РБК 08:12
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Политика

Большинство украинцев захотели прямых переговоров Зеленского с Путиным

Большинство украинцев положительно оценивают возможность прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным для разрешения конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 09:27
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное