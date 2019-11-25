Специалисты зафиксировали рост банковских вкладов в России в этом году по сравнению с 2018 годом. Средний размер банковского вклада россиян сейчас составляет 200 тысяч рублей.

Музыка В новом клипе лидера Rammstein появится Лобода Светлана Лобода заявила, что недавно «проговорилась» по поводу отношений с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и отметила, что связана контрактом.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.

Политика Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».

Экономика Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.

Политика Крым инициирует международный трибунал по керченской провокации Международный трибунал по провокации украинских военных судов в Керченском проливе созовет международная ассоциация «Таврида», заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА Новости.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Происшествия Марину Кононову отправили под домашний арест Бабушкинский суд Москвы в пятницу, 22 ноября, отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехова Марину Кононову.