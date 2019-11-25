Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСредний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей

Специалисты зафиксировали рост банковских вкладов в России в этом году по сравнению с 2018 годом. Средний размер банковского вклада россиян сейчас составляет 200 тысяч рублей.
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Росстат рассчитал среднестатистический банковский вклад туляка

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Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Известиявчера в 23:28

Размер среднего депозита россиян составил 200 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 16:50

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

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Средний депозит россиян в банках оценили в ₽200 тыс

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Назван средний размер банковского вклада россиян

RT на русскомвчера в 20:22
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Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей 23 ноября в 04:52
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Происшествия

Пожар на шахте в Коми локализован

Вести.Ru 00:45
Музыка

В новом клипе лидера Rammstein появится Лобода

Светлана Лобода заявила, что недавно «проговорилась» по поводу отношений с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и отметила, что связана контрактом.
Рамблер 22 ноября в 13:32
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
ТК Звезда вчера в 02:09
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Политика

Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине

Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
Московский Комсомолец вчера в 07:13
Экономика

Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России

Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
РИА Новости вчера в 00:00
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 23 ноября в 17:38
Экономика

Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
RT на русском 22 ноября в 05:08
Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
RT на русском вчера в 19:44
Политика

Крым инициирует международный трибунал по керченской провокации

Международный трибунал по провокации украинских военных судов в Керченском проливе созовет международная ассоциация «Таврида», заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА Новости.
REGNUM вчера в 23:09
Армия и оружие

Джонсон опроверг сообщения о сокращении численности британской армии

ТК Звезда вчера в 10:46
Общество

В МТС объявили о продаже своего украинского подразделения

Российский оператор связи МТС объявил о продаже своего украинского подразделения за $734 млн.
RT на русском 00:49
Наука

Ученые узнали, как пчелы используют крылья, чтобы выбраться из воды

Исследования показали, что пчелы значительно эволюционировали: раньше, падая в воду, насекомые тонули, не зная, как выбраться, однако теперь они научились использовать для спасения крылья.
Gazeta.SPb 23 ноября в 15:31
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru 23 ноября в 18:01
Хоккей

«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Ак Барсу»

LiveSport.ru вчера в 09:19
Общество

«РусГидро» ввело в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2

Сахалинская ГРЭС-2 была построена в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области.
Коммерсантъ 00:48
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском вчера в 04:07
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики

Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
РЕН ТВ вчера в 20:22
Происшествия

Марину Кононову отправили под домашний арест

Бабушкинский суд Москвы в пятницу, 22 ноября, отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехова Марину Кононову.
Вести.Ru 22 ноября в 09:20
Политика

WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани

По данным WSJ, коллеги Джулиани хотели установить контроль над украинским «Нафтогазом» и назначить Фаворова на пост главы компании.
РБК 00:41
Футбол

Марадона на русском языке поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

РИА Новости вчера в 14:43
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области.
ТАСС 00:11
Общество

Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России

Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
BFM.ru вчера в 23:01
Общество

Глава Челябинска назначила временного первого вице-мэра

REGNUM 00:57
Происшествия

В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане

В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
РБК вчера в 12:45
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