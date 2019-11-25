Экономика
Российская газетаСредний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Специалисты зафиксировали рост банковских вкладов в России в этом году по сравнению с 2018 годом. Средний размер банковского вклада россиян сейчас составляет 200 тысяч рублей.
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Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Музыка
В новом клипе лидера Rammstein появится Лобода
Светлана Лобода заявила, что недавно «проговорилась» по поводу отношений с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и отметила, что связана контрактом.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Политика
Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине
Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
Экономика
Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России
Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Политика
Крым инициирует международный трибунал по керченской провокации
Международный трибунал по провокации украинских военных судов в Керченском проливе созовет международная ассоциация «Таврида», заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Джонсон опроверг сообщения о сокращении численности британской армии
Общество
В МТС объявили о продаже своего украинского подразделения
Российский оператор связи МТС объявил о продаже своего украинского подразделения за $734 млн.
Наука
Ученые узнали, как пчелы используют крылья, чтобы выбраться из воды
Исследования показали, что пчелы значительно эволюционировали: раньше, падая в воду, насекомые тонули, не зная, как выбраться, однако теперь они научились использовать для спасения крылья.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Хоккей
«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Ак Барсу»
Общество
«РусГидро» ввело в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2
Сахалинская ГРЭС-2 была построена в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики
Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
Происшествия
Марину Кононову отправили под домашний арест
Бабушкинский суд Москвы в пятницу, 22 ноября, отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехова Марину Кононову.
Политика
WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани
По данным WSJ, коллеги Джулиани хотели установить контроль над украинским «Нафтогазом» и назначить Фаворова на пост главы компании.
Футбол
Марадона на русском языке поздравил брестское «Динамо» с чемпионством
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Амурской области
Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области.
Общество
Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России
Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.