Пять регионов Дальнего Востока в числе лидеров по банковским вкладам жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «РИА Новости» опубликовало инфографику о том, сколько денег в среднем россияне хранят на депозитах в банках — 200 тыс. рублей.

Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей

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