Экономика
REGNUMЖители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Пять регионов Дальнего Востока в числе лидеров по банковским вкладам жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «РИА Новости» опубликовало инфографику о том, сколько денег в среднем россияне хранят на депозитах в банках — 200 тыс. рублей.
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Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Спорт
WADA заявило о недостоверности базы московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о недостоверности базы московской лаборатории и ее неполном содержании.
Происшествия
Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту
"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
Происшествия
Неподалеку от столицы Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалеку от столицы Албании Тираны, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Культура
В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»
Здоровье
Алтайских ВИЧ-инфицированных лечат детским сиропом
Алтайским ВИЧ-инфицированным вместо комбинированной формы лечения врачи вынуждены выдавать детский сироп зидовудин.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Общество
В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Политика
Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие
Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Музыка
На «Детском Евровидении» победила девочка из Польши
На международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2019" победила исполнительница из Польши Виктория Габор.
Общество
В России задумали маркировать домашних животных
В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном
Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с претендентом Тони Фергюсоном, сообщил менеджер чемпиона Али Абдельазиз.
Общество
Самый длинный мост открыли в Якутии
Общая протяженность участка достигает 6,4 км. "Мост через Марху станет гордостью Нюрбинского района, но, самое главное, его строительство изменит жизнь людей к лучшему, сплотит, вдохновит их на дальнейшие успехи во благо родного улуса, республики и всей страны", — цитирует обращение Айсена Николаева к жителям района ИА SakhaNews.
Хоккей
«Даллас» победил «Вегас», Радулов набрал три очка
«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 4:2. По три очка в составе победителей набрали Йон Клингберг (0+3) и Александр Радулов (2+1).
Экономика
Часть россиян не будут получать пенсию
Как объяснила Тучкова, при зарплате в 20 тысяч рублей сейчас россияне смогут заработать всего два пенсионных балла за год, которые составляют прибавку меньше 200 рублей к будущей пенсии.
Транспорт
Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем из десяти эпизодам фильма «Дау» режиссера Ильи Хржановского из-за того, что они «содержат материалы, пропагандирующие порнографию».
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.
Общество
Новолуние: что можно и что нельзя делать 26 ноября
Новолуние произойдет сегодня, 26 ноября. Луна пребывает в знаке Стрельца. Астрологи обещают, что оно может исполнить мечты и желания.
Футбол
Гризманн рассказал о взаимоотношениях с Месси и Суаресом
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Политика
Зеленский обещал вернуть из России имущество украинских кораблей
Россия обязательно вернет Украине отсутствующее имущество с возвращенных ранее Киеву украинских судов, арестованных в ноябре 2018 г. в Керченском проливе.
Наука
Семенная жидкость помогает мухам улучшить память
Французские ученые из Национального центра научных исследований определили, что у «влюбленных» самок мух дрозофил улучшается память.
Происшествия
Детского омбудсмена Украины считают виновником жуткого ДТП под Киевом
Глава МВД Украины Владимир Мартыненко считает, что уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба стал виновником страшного ДТП, которое произошло в поселке Чабаны под Киевом.