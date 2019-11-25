Экономика

ИзвестияИзвестияРоссияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Российские граждане хранят на банковских счетах в среднем по 200 тыс. рублей. Такие данные получены в ходе исследования «РИА Новости». Лидером по размеру среднего вклада признали Москву (822 тыс. рублей).
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Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

Газета.Ru01:40

Названы суммы на счетах россиян

Lenta.ruвчера в 19:10

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Известиявчера в 23:28

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Коммерсантъвчера в 19:52

Средний депозит россиян в банках оценили в ₽200 тыс

РБКвчера в 19:45

Тула экономная: эксперты выяснили, что за душой у жителей российских регионов

Московский Комсомолец01:19

Размер среднего депозита россиян составил 200 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 16:50
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Авто

СМИ сообщили о повышении утильсбора на автомобили в 2020 году

Правительство России утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили в 2020 году.
Известия 02:17
Общество

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:07
Здоровье

Малышева назвала ранние признаки рака мозга

Ugpressa.ru 22 ноября в 23:37
Фигурное катание

Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию

В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Вести.Ru 23 ноября в 08:32
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Космос

Роскосмос может отложить пуск корабля «Прогресс МС-13» к МКС

iReactor 02:16
Экономика

МТС объявила о продаже своей «дочки» на Украине

Компания "МТС" подписала обязывающее соглашение о продаже своего бизнеса на Украине - оператора "ВФ Украина" - крупнейшему азербайджанскому мобильному оператору Barkcell за $734 млн.
ТАСС 00:56
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей 23 ноября в 04:52
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия 23 ноября в 16:43
Происшествия

Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве

Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
РИА Новости 22 ноября в 03:33
Хоккей

Валерий Ничушкин забил, прервав рекордную безголевую серию из 91 матча

В середине третьего периода при счёте 4:2 в пользу «кленовых листьев» Валерий завершил свой рекордный отрезок без заброшенных шайб — серия окончилась на 92-м матче.
Чемпионат вчера в 00:18
Путешествия

Названы самые популярные направления отдыха россиян на Новый год

Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за пределами России — Таиланд, Турция и ОАЭ.
RT на русском вчера в 21:00
Происшествия

Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Шоу-бизнес

Обнаженная Анастасия Волочкова получила травму в ледяной купели

Анастасия Волочкова получила травму во время очередного купания в ледяной купели.
OAnews вчера в 07:47
Спорт

Биатлонистка Сорокина предложила разогнать сборную России

Нева Спорт 01:38
Происшествия

В Абхазии убиты два криминальных авторитета

В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Вести.Ru 22 ноября в 14:18
Политика

Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»

Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 02:22
Общество

В РФ предложили отсрочить внедрение маркировки бытовой техники

Российский бизнес просит отложить маркировку бытовой техники до 2024 года, иначе введение новых правил приведет к росту цен.
РЕН ТВ 01:51
Политика

Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
REGNUM 23 ноября в 06:35
Политика

В ДНР отреагировали на признание «народного мэра» в шпионаже

Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Эдуард Матюха признался, что является сотрудником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
Газета.Ru 02:13
Футбол

В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов

"Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Discover24 вчера в 02:16
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 1:0

Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:54
Политика

Россия и Украина не разрешили разногласий по керченскому инциденту

Дипломаты информировали, что 21 ноября в Гааге с участием представителей сторон состоялось первое заседание межгосударственного арбитража, сформированного по инициативе Украины на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в связи с керченским инцидентом.
Российская газета 23 ноября в 05:45
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики

Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
РЕН ТВ вчера в 20:22
Экономика

Банки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Российские банки могут начать рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их платежах и расходах.
Коммерсантъ 00:23
Происшествия

Два пассажирских автобуса столкнулись в Красноярске: есть пострадавшие

REGNUM 00:56
Экономика

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфином, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Газета.Ru 00:36
Происшествия

В Черном море утонули 14 тысяч овец

Lenta.ru вчера в 20:47
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