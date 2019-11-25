Экономика
ИзвестияРоссияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей
Российские граждане хранят на банковских счетах в среднем по 200 тыс. рублей. Такие данные получены в ходе исследования «РИА Новости». Лидером по размеру среднего вклада признали Москву (822 тыс. рублей).
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Тула экономная: эксперты выяснили, что за душой у жителей российских регионов
Московский Комсомолец01:19
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Авто
СМИ сообщили о повышении утильсбора на автомобили в 2020 году
Правительство России утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили в 2020 году.
Общество
Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным
Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Фигурное катание
Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию
В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Экономика
МТС объявила о продаже своей «дочки» на Украине
Компания "МТС" подписала обязывающее соглашение о продаже своего бизнеса на Украине - оператора "ВФ Украина" - крупнейшему азербайджанскому мобильному оператору Barkcell за $734 млн.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Происшествия
Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве
Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Хоккей
Валерий Ничушкин забил, прервав рекордную безголевую серию из 91 матча
В середине третьего периода при счёте 4:2 в пользу «кленовых листьев» Валерий завершил свой рекордный отрезок без заброшенных шайб — серия окончилась на 92-м матче.
Путешествия
Названы самые популярные направления отдыха россиян на Новый год
Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за пределами России — Таиланд, Турция и ОАЭ.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко.
Шоу-бизнес
Обнаженная Анастасия Волочкова получила травму в ледяной купели
Анастасия Волочкова получила травму во время очередного купания в ледяной купели.
Спорт
Биатлонистка Сорокина предложила разогнать сборную России
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Политика
Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»
Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
Общество
В РФ предложили отсрочить внедрение маркировки бытовой техники
Российский бизнес просит отложить маркировку бытовой техники до 2024 года, иначе введение новых правил приведет к росту цен.
Политика
Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
Политика
В ДНР отреагировали на признание «народного мэра» в шпионаже
Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Эдуард Матюха признался, что является сотрудником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
Футбол
В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов
"Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0
Политика
Россия и Украина не разрешили разногласий по керченскому инциденту
Дипломаты информировали, что 21 ноября в Гааге с участием представителей сторон состоялось первое заседание межгосударственного арбитража, сформированного по инициативе Украины на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в связи с керченским инцидентом.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики
Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
Экономика
Банки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Российские банки могут начать рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их платежах и расходах.
Экономика
«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфином, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Происшествия