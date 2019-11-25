Экономика
КоммерсантъРоссияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
Меньше всего денег на депозитах хранят жители Чечни (8,5 тыс. руб.), Ингушетии (9 тыс. руб.), Дагестана (22 тыс. руб.), Тувы (27 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесии (34 тыс. руб.). По соотношению сбережений и средних зарплат лидирует тоже Москва. Средний вклад составляет почти 12 зарплат.
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с чего всё началось
Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.РИА Новости16:50
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Шоу-бизнес
Яну Рудковскую «унизили» на гала-шоу в Михайловском театре
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Происшествия
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого, потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Нидерландов.
Политика
Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала Хомчака о военной базе в Крыму.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Авто
Kia Telluride назван «Внедорожником года»
Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Политика
Жириновский предложил смягчить правила самообороны в России
Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Экономика
Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей
Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Политика
Украинский разведчик пять лет работал в руководстве ДНР
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины рассекретило своего агента, который пять с половиной лет работал в Донбассе.
Политика
Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации
Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе Линдеманна
Украинская певица Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero.
Здоровье
Блюда полезные и вкусные: в городской больнице Благовещенска рассказали о питании для пациентов
Раньше кормили пациентов более однообразно, сейчас стараемся менять в пределах норм питания на каждого больного, – рассказывает заведующий пищеблоком Благовещенской городской больницы Андрей Игнатюк.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» вновь возглавил прокат в РФ
Здоровье
Выяснили, что чувствует человек в коме
Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Авто
Lincoln представил гибридную версию Lincoln MKZ
Гибридный седан Lincoln MKZ отличается некоторыми элементами экстерьера, в частности иными бамперами, черными 19-дюймовыми колесными дисками, а также светодиодной оптикой.
Общество
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Транспорт
В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей
Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств.
Авто
Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России
Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Авто
Mercedes показал кроссовер Maybach GLS 600
Maybach GLS 600 получил турбодвигатель V8 объемом 4 л. Его мощность составит 558 л/с. Также автомобиль получит гибридную установку EQ Boost.