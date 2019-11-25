Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Меньше всего денег на депозитах хранят жители Чечни (8,5 тыс. руб.), Ингушетии (9 тыс. руб.), Дагестана (22 тыс. руб.), Тувы (27 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесии (34 тыс. руб.). По соотношению сбережений и средних зарплат лидирует тоже Москва. Средний вклад составляет почти 12 зарплат.
Читать в источнике
Комментировать45
с чего всё началось

Названы размеры банковских депозитов россиян

Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.
РИА Новости16:50

Подробнее о событии

Названы размеры банковских депозитов россиян

РИА Новости16:50

Эксперты сообщили о размерах депозитов россиян

РБК19:23

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Коммерсантъ19:52

Россияне хранят в банке в среднем 200 тысяч рублей

Московский Комсомолец17:37

Эксперты назвали средний размер банковского вклада россиян

RT на русском20:22

Названы суммы на счетах россиян

Lenta.ru19:10

Размеры банковских депозитов россиян увеличились в размерах

Телеканал 360°19:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 20:28, Ашберн
Шоу-бизнес

Яну Рудковскую «унизили» на гала-шоу в Михайловском театре

Народные новости 04:27
Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
RT на русском 19:44
Происшествия

Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
РБК вчера в 13:25
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд

«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого, потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Нидерландов.
Vprognoze.ru 17:29
Политика

Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала Хомчака о военной базе в Крыму.
Lenta.ru 18:42
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Происшествия

Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

Lenta.ru 16:59
Авто

Kia Telluride назван «Внедорожником года»

Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Daily-Motor.Ru 02:38
Политика

Жириновский предложил смягчить правила самообороны в России

Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Известия 15:00
Экономика

Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей

Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.
Коммерсантъ 21 ноября в 18:56
Происшествия

Пилот самолета умер после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Ведомости 03:50
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Политика

Украинский разведчик пять лет работал в руководстве ДНР

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины рассекретило своего агента, который пять с половиной лет работал в Донбассе.
News.ru 17:50
Политика

Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации

Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
РИА Новости 19:17
Музыка

Лобода снялась в новом клипе Линдеманна

Украинская певица Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Культуромания 01:46
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero.
Известия 12:54
Здоровье

Блюда полезные и вкусные: в городской больнице Благовещенска рассказали о питании для пациентов

Раньше кормили пациентов более однообразно, сейчас стараемся менять в пределах норм питания на каждого больного, – рассказывает заведующий пищеблоком Благовещенской городской больницы Андрей Игнатюк.
Амур.инфо 20:18
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 22 ноября в 19:02
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» вновь возглавил прокат в РФ

Аргументы и Факты 18:14
Здоровье

Выяснили, что чувствует человек в коме

Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.
MOS.news 01:48
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Коммерсантъ 16:56
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
ТК Звезда 02:09
Авто

Lincoln представил гибридную версию Lincoln MKZ

Гибридный седан Lincoln MKZ отличается некоторыми элементами экстерьера, в частности иными бамперами, черными 19-дюймовыми колесными дисками, а также светодиодной оптикой.
32CARS.ru 06:30
Общество

Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской

Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
РИА Новости 09:58
Транспорт

В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей

Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств.
Газета.Ru вчера в 04:53
Авто

Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России

Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Автоновости дня 21 ноября в 21:39
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru 18:29
Авто

Mercedes показал кроссовер Maybach GLS 600

Maybach GLS 600 получил турбодвигатель V8 объемом 4 л. Его мощность составит 558 л/с. Также автомобиль получит гибридную установку EQ Boost.
Реальное время 21 ноября в 18:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное