Экономика
КоммерсантъРоссияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
Меньше всего денег на депозитах хранят жители Чечни (8,5 тыс. руб.), Ингушетии (9 тыс. руб.), Дагестана (22 тыс. руб.), Тувы (27 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесии (34 тыс. руб.). По соотношению сбережений и средних зарплат лидирует тоже Москва. Средний вклад составляет почти 12 зарплат.
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Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Политика
Трамп отправил в отставку министра ВМС США
До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Политика
Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Политика
Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
Финансы
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Происшествия
Двое россиян спасены с перевернувшейся лодки в Южной Корее
Двое граждан России спасены в Южной Корее после того, как их лодка перевернулась, их южнокорейский коллега погиб, сообщает Yonhap.
Футбол
Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Авто
Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet
Разработка новинки была приостановлена в том же году из-за ухода Chevrolet с Российского рынка.
Космос
Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам
Ричард Брэнсон показал одежду, в которой туристы Virgin Galactic отправятся в космос В программе также задействован американский бренд Under Armour, создавший экипировку для космических туристов Virgin Galactic.
Футбол
Малком: «Фанаты „Барселоны“ до сих пор любят меня и просят вернуться»
Нападающий «Зенита» Малком подчеркнул, что не сожалеет об упущенной возможности закрепиться в «Барселоне».
Происшествия
На юго-западе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).
Политика
Клинцевич ответил на заявление украинского генерала по базе в Крыму
23 ноября начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак в интервью изданию «Укринформ» заявил, что Крым нужен России не в качестве курорта, а как военная база, которая имеет целью «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.
Происшествия
Мэр Тулуна пострадал в ДТП, его супруга погибла
Автомобиль мэра врезался в стоящий на обочине грузовик вечером 23 ноября.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Наука
Ученые узнали, как пчелы используют крылья, чтобы выбраться из воды
Исследования показали, что пчелы значительно эволюционировали: раньше, падая в воду, насекомые тонули, не зная, как выбраться, однако теперь они научились использовать для спасения крылья.
Игры
Новые скриншоты Microsoft Flight Simulator
Разработчики Microsoft Flight Simulator опубликовали новые скриншоты игры. В симуляторе воссоздадут реальную карта всей планеты.
Политика
Путин обсудил возвращение в страну старообрядцев
Президент Владимир Путин принял предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви митрополита Корнилия.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Космос
Boeing и NASA разошлись в оценке стоимости кораблей Starliner
Помимо завышенной стоимости доставки в Boeing не согласились с оценкой готовности корабля Starliner.
Политика
В Китае назвали мошенником попросившего убежища в Австралии «шпиона»
Попросивший у Австралии политического убежища якобы сотрудник китайских спецслужб в действительности является мошенником, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление полиции КНР в субботу, 23 ноября.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Политика
Киевский политик назвал Украину «святой землей протославян»
Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.