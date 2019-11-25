Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Меньше всего денег на депозитах хранят жители Чечни (8,5 тыс. руб.), Ингушетии (9 тыс. руб.), Дагестана (22 тыс. руб.), Тувы (27 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесии (34 тыс. руб.). По соотношению сбережений и средних зарплат лидирует тоже Москва. Средний вклад составляет почти 12 зарплат.
Читать в источнике
Комментировать244

Подробнее о событии

Эксперты назвали средний размер банковского вклада россиян

RT на русском20:22

Названы суммы на счетах россиян

Lenta.ru19:10

Размеры банковских депозитов россиян увеличились в размерах

Телеканал 360°19:48

Средний депозит россиян в банках оценили в ₽200 тыс

РБК19:45

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Коммерсантъ19:52

Россияне хранят в банке в среднем 200 тысяч рублей

Московский Комсомолец17:37

Размер среднего депозита россиян составил 200 тысяч рублей

РИА Новости16:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 23:02, Ашберн
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Известия вчера в 20:32
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости 14:18
Политика

Трамп отправил в отставку министра ВМС США

До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Российская газета 19:18
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru 21:21
Политика

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
РИА Новости 22:00
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия вчера в 16:43
Политика

Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
РИА Новости 19:17
Финансы

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
РБК 20:48
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия 12:54
Происшествия

Двое россиян спасены с перевернувшейся лодки в Южной Корее

Двое граждан России спасены в Южной Корее после того, как их лодка перевернулась, их южнокорейский коллега погиб, сообщает Yonhap.
Интерфакс 22:55
Футбол

Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу

Известия 18:19
Происшествия

Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

ТАСС 16:39
Здоровье

Названы снижающие тестостерон продукты

Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Профиль вчера в 03:12
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Авто

Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet

Разработка новинки была приостановлена в том же году из-за ухода Chevrolet с Российского рынка.
SpeedMe 13:09
Космос

Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам

Ричард Брэнсон показал одежду, в которой туристы Virgin Galactic отправятся в космос В программе также задействован американский бренд Under Armour, создавший экипировку для космических туристов Virgin Galactic.
Forbes 17 ноября в 19:02
Футбол

Малком: «Фанаты „Барселоны“ до сих пор любят меня и просят вернуться»

Нападающий «Зенита» Малком подчеркнул, что не сожалеет об упущенной возможности закрепиться в «Барселоне».
Sport24.ru вчера в 06:24
Происшествия

На юго-западе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).
РБК 21:48
Политика

Клинцевич ответил на заявление украинского генерала по базе в Крыму

23 ноября начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак в интервью изданию «Укринформ» заявил, что Крым нужен России не в качестве курорта, а как военная база, которая имеет целью «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.
Известия 22:42
Происшествия

Мэр Тулуна пострадал в ДТП, его супруга погибла

Автомобиль мэра врезался в стоящий на обочине грузовик вечером 23 ноября.
Тайга.инфо вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте

Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Kleo.ru 06:38
Наука

Ученые узнали, как пчелы используют крылья, чтобы выбраться из воды

Исследования показали, что пчелы значительно эволюционировали: раньше, падая в воду, насекомые тонули, не зная, как выбраться, однако теперь они научились использовать для спасения крылья.
Gazeta.SPb вчера в 15:31
Игры

Новые скриншоты Microsoft Flight Simulator

Разработчики Microsoft Flight Simulator опубликовали новые скриншоты игры. В симуляторе воссоздадут реальную карта всей планеты.
Cyber.sports.ru 14:42
Политика

Путин обсудил возвращение в страну старообрядцев

Президент Владимир Путин принял предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви митрополита Корнилия.
Телеканал 360° вчера в 16:26
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 22 ноября в 03:15
Космос

Boeing и NASA разошлись в оценке стоимости кораблей Starliner

Помимо завышенной стоимости доставки в Boeing не согласились с оценкой готовности корабля Starliner.
REGNUM 03:09
Политика

В Китае назвали мошенником попросившего убежища в Австралии «шпиона»

Попросивший у Австралии политического убежища якобы сотрудник китайских спецслужб в действительности является мошенником, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление полиции КНР в субботу, 23 ноября.
Известия 06:10
Политика

Медведев пообещал сохранить советские льготы

Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Известия вчера в 08:20
Политика

Киевский политик назвал Украину «святой землей протославян»

Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
РИА Новости 21:19
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное