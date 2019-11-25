Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbСредний размер депозита россиян составляет 200 тысяч рублей

Жители России хранят на банковский депозитах в среднем 200 тысяч рублей на одного человека. В Москве эта цифра превышает 800 тысяч рублей на человека. Как сообщает РИА Новости, сумма депозитов москвичей в шесть раз превосходит количество средств на счетах в остальных регионах.
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