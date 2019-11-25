Жители России хранят на банковский депозитах в среднем 200 тысяч рублей на одного человека. В Москве эта цифра превышает 800 тысяч рублей на человека. Как сообщает РИА Новости, сумма депозитов москвичей в шесть раз превосходит количество средств на счетах в остальных регионах.

Политика Трампа позвали на слушания по импичменту Глава Комитета палаты представителей по судебным делам Джерролд Надлер направил президенту США Дональду Трампу приглашение на слушания по импичменту.

Политика Эстония поможет Украине в создании территориальной обороны «Практическая помощь Эстонии в продвижении оборонного потенциала Украины будет продолжена и будет охватывать ряд областей, включая обмен опытом в области военной медицины, реабилитации и укрепления киберзащиты», — сказал Луйк.

Спорт МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.

Авто Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.

Общество В России хотят ввести маркировку домашних животных Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Общество В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.