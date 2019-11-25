Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Меньше всего денег на депозитах хранят жители Чечни (8,5 тыс. руб.), Ингушетии (9 тыс. руб.), Дагестана (22 тыс. руб.), Тувы (27 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесии (34 тыс. руб.). По соотношению сбережений и средних зарплат лидирует тоже Москва. Средний вклад составляет почти 12 зарплат.
Читать в источнике
Комментировать70
с чего всё началось

Названы размеры банковских депозитов россиян

Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.
РИА Новости16:50

Подробнее о событии

Названы размеры банковских депозитов россиян

РИА Новости16:50

Средний депозит россиян в банках оценили в ₽200 тыс

РБК19:45

Россияне хранят в банке в среднем 200 тысяч рублей

Московский Комсомолец17:37

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Коммерсантъ19:52

Эксперты назвали средний размер банковского вклада россиян

RT на русском20:22

Названы суммы на счетах россиян

Lenta.ru19:10

Размеры банковских депозитов россиян увеличились в размерах

Телеканал 360°19:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 20:55, Ашберн
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Коммерсантъ 16:56
Происшествия

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

РИА Новости 05:29
Кино

Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле

Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Kinonews.ru 22 ноября в 01:54
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero.
Известия 12:54
Общество

Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской

Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
РИА Новости 09:58
Футбол

Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку

Болельщики голландского клуба «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, призывают российского специалиста подать в отставку после серии неудовлетворительных результатов.
RT на русском 14:11
Происшествия

Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко.
Коммерсантъ 13:34
Авто

Автомобили стремительно подорожают после Нового года

Цены на машины начнут стремительно расти после Нового года. Причина — решение правительства о повышении ставок утильсбора.
News.ru 20:16
Космос

Ученые обнаружили в метеоритах компоненты органической жизни

Исследователи, изучив состав обнаруженных метеоритов, не исключили, что благоприятные условия на нашей планете сложились именно благодаря падению космических тел.
RuNews24.ru 22 ноября в 01:30
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Экономика

Половина акций «Газпрома» оказалась в свободном обращении

С 22 ноября в свободном обращении находятся 49,61% акций «Газпрома», сообщила монополия.
РБК 22 ноября в 07:47
Спорт

Россия проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу во втором своём матче на первенстве мира в Парагвае уступила соперникам из ОАЭ.
Metaratings 16:40
Авто

Tesla презентовала новый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль - пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 22 ноября в 00:26
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Политика

Жириновский предложил изменить пределы самообороны

Согласно проекту, текст статьи следует дополнить пунктом о том, что действия, предпринятые для защиты себя или своей семьи от насилия, угрозы его применения или для защиты имущества, не представляют собой превышение пределов необходимой самообороны.
РБК 20:33
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 22 ноября в 03:15
Гаджеты

Характеристики Honor V30 раскрыты до анонса

Профиль вчера в 04:48
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей вчера в 04:52
Общество

Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вести.Ru 14:27
Политика

Кандидат в президенты Румынии проголосовала на выборах

RT на русском 02:54
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» вновь возглавил прокат в РФ

Аргументы и Факты 18:14
Политика

Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации

Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
РИА Новости 19:17
Единоборства

Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер победил нокаутом в седьмом раунде кубинского боксера Луиса Ортиса в матче-реванше 23 ноября в Лас-Вегасе.
Allboxing.ru 00:47
Финансы

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
РБК 20:48
Происшествия

Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

Lenta.ru 16:59
Культура

Ольга Бузова ответила на обвинения в краже премии «Нового радио»

Бузова напрямую не ответила на вопрос о статуэтке, однако заявила в эфире передачи «Ты не поверишь!» канала НТВ, что следует библейским заповедям, а потому никогда не берет чужих вещей.
Вечерняя Москва 17:15
Политика

Путин обсудил возвращение в страну старообрядцев

Президент Владимир Путин принял предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви митрополита Корнилия.
Телеканал 360° вчера в 16:26
Гаджеты

Доступный смартфон Realme 5 выходит на рынок Европы по цене 159 евро

27 ноября выходит доступный смартфон Realme 5, оснащенный четверной основной камерой, процессором Snapdragon 665 и аккумулятором на 5000 мАч, его цена – 159 евро.
Дни24 22 ноября в 08:35
Экономика

Bloomberg: Louis Vuitton хочет приобрести Tiffany & Co

Французская транснациональная компания Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) намеревается купить американскую ювелирную марку Tiffany & Co более чем за $16 млрд.
Газета.Ru 17:34
Футбол

Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Панов объяснил, почему болельщики «Спартак» скандируют оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы.
Известия 18:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное