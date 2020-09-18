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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Россияне в условиях снижения курса рубля стали чаще покупать валюту

Согласно информации Центробанка, в период с мая по июнь закупки валюты не только восстановились, но и побили шестилетний рекорд. По словам экспертов, поведение жителей России связано с неопределенностью на рынках, возникшей из-за коронавирусного кризиса.В источнике
С чего всё началось
Известия

Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Россияне бросились скупать иностранную валюту

URA.Ru23:59
News.ru

Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос

News.ru18:32
Аргументы и Факты

Россияне резко увеличили покупку валюты — Известия

Аргументы и Факты21:11
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Lenta.ru20:43
ТАСС

«Известия»: россияне резко увеличили покупку валюты

ТАСС20:13
Телеканал 360°

Россияне резко начали закупаться иностранной валютой

Телеканал 360°21:30
Известия

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Известия17:55

Европарламент заявил, что не признает итоги выборов в Белоруссии

Европарламент сообщил, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, а также не считает действующего главу республики Александра Лукашенко легитимным президентом, следует из опубликованной на сайте организации резолюции.
Аргументы и Фактывчера в 08:05
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Взятка в особо крупном размере: в Саратовской области возбуждено новое дело

Саратов, 18 сентября 2020, 12:10 — REGNUM В Саратовской области в отношении бывшего сотрудника ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере»).
REGNUM05:10
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Политологи начали публично отказываться от встречи с Памфиловой по поводу работы сайта ЦИК

Эксперты, которых ЦИК пригласил на встречу 23 сентября для «обсуждения актуальных вопросов» и «работы интернет-сайта», начали массово от нее отказываться, обратил внимание Znak.com.
Daily Moscow05:39
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Правительство планирует триллионную эмиссию инфраструктурных облигаций

На конец 2019 г. на российском рынке концессионных облигаций в обращении находилось 32 выпуска таких бумаг суммарным объемом 91,9 млрд руб. За прошлый год состоялось только три новых эмиссии, а общий объем рынка увеличился всего на 5,6%.
Ведомости18:02

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
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Полиции и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд рублей на зарплаты

МВД и Росгвардия в течение следующих двух лет получат дополнительные 28 млрд руб. на выплату зарплат сотрудникам и военнослужащим, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021‒2023 гг.
Ведомостивчера в 10:06
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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