Россияне в условиях снижения курса рубля стали чаще покупать валюту
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Согласно информации Центробанка, в период с мая по июнь закупки валюты не только восстановились, но и побили шестилетний рекорд. По словам экспертов, поведение жителей России связано с неопределенностью на рынках, возникшей из-за коронавирусного кризиса.В источнике
С чего всё началось
Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты
В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известия17:01
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