Согласно информации Центробанка, в период с мая по июнь закупки валюты не только восстановились, но и побили шестилетний рекорд. По словам экспертов, поведение жителей России связано с неопределенностью на рынках, возникшей из-за коронавирусного кризиса.

С чего всё началось Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд. Известия 17:01