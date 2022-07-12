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Во 2 квартале физлица приобрели акции компаний РФ на сумму 21 млрд рублей

Соответствующие показатели приведены в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном на сайте ЦБ РФ.
Finam.Ru
«Устойчивый приток валюты на внутренний рынок при сохранении сдержанной динамики импорта способствовал укреплению рубля. За период с апреля по июнь 2022 г. рубль укрепился к доллару США на 38,2%, к евро — на 36,5%», — говорится в обзоре.
РБК
18 апреля Банк России разрешил продавать наличную валюту гражданам, но только ту, что поступила в кассы с 9 апреля.
РБК
В мае Центробанк сообщил о возможности для финансовых учреждений продавать без ограничений иностранную валюту, кроме доллара и евро.
РЕН ТВ

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