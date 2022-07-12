«Устойчивый приток валюты на внутренний рынок при сохранении сдержанной динамики импорта способствовал укреплению рубля. За период с апреля по июнь 2022 г. рубль укрепился к доллару США на 38,2%, к евро — на 36,5%», — говорится в обзоре.