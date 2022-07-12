«Устойчивый приток валюты на внутренний рынок при сохранении сдержанной динамики импорта способствовал укреплению рубля. За период с апреля по июнь 2022 г. рубль укрепился к доллару США на 38,2%, к евро — на 36,5%», — говорится в обзоре.
На неформальном заседании Совбеза ООН по «нацизму и фашизму» на Украине представителям западных стран было сложно оппонировать представленным российскими дипломатами аргументам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «России 24».
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал не оставлять безнаказанными обстрелы освобождённых территорий со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Один из лидеров украинских националистов времен перестройки Богдан Когут в годы Второй мировой войны усердно помогал гитлеровцам массово убивать еврейских узников концлагеря Травники и за это получал от нацистов поощрения.
Право на перемещение грузов между субъектами России будет подтверждено в специальном документе Евросоюза, европейские санкции не будут касаться транзита в Калининградскую область, прежде заблокированного Литвой.