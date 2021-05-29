Россияне в апреле, по данным агентства РИА Новости, взяли рекордное число автокредитов. При этом их средний размер, напротив, немного снизился. Рекорды в сфере кредитования покупок автомобилей ставятся уже второй месяц подряд, утверждают в бюро кредитных историй «Эквифакс».

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С чего всё началось Россияне в апреле взяли рекордное число автокредитов По данным компании, россияне в апреле взяли на 15,5% больше автокредитов. При этом средний лимит просел впервые с начала года - на 3%, до 970,7 тысячи рублей. Объем выданных в апреле кредитов вырос на 12,2% - до 91 миллиарда рублей, что также стало историческим максимумом. РИА Новости 23:17