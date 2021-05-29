Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Россияне в апреле, по данным агентства РИА Новости, взяли рекордное число автокредитов

Россияне в апреле, по данным агентства РИА Новости, взяли рекордное число автокредитов. При этом их средний размер, напротив, немного снизился. Рекорды в сфере кредитования покупок автомобилей ставятся уже второй месяц подряд, утверждают в бюро кредитных историй «Эквифакс».В источнике

С чего всё началось

Россияне в апреле взяли рекордное число автокредитов

По данным компании, россияне в апреле взяли на 15,5% больше автокредитов. При этом средний лимит просел впервые с начала года - на 3%, до 970,7 тысячи рублей. Объем выданных в апреле кредитов вырос на 12,2% - до 91 миллиарда рублей, что также стало историческим максимумом.
РИА Новости23:17

Подробнее о событии

Россияне взяли рекордное число автокредитов в апреле 2021

Комсомольская правда03:28

Число автокредитов в России побило исторический рекорд

Телеканал 360°01:53

Россияне взяли рекордное число автокредитов за прошедший месяц

Газета.Ru00:51

Россияне взяли рекордное число автокредитов в апреле

Коммерсантъ00:58

Рекордное количество автокредитов взяли россияне в апреле

Профиль23:37

Россияне в апреле взяли рекордное число автокредитов

РИА Новости23:17

Россияне взяли рекордное число автокредитов на бюджетные машины

News.ru23:12
Интересное

В Петербургском институте ядерной физики обсудили сверхтонкую аномалию в спектрах атомов

В мае 2021 года на Семинаре Отделения физики высоких энергий НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ ведущий научный сотрудник Лаборатории короткоживущих ядер ОФВЭ Анатолий Ефимович Барзах рассказал об изучении сверхтонкой аномалии в спектрах атомов.
Атомная энергия 2.027 мая в 00:29

Пожилым гражданам в России рекомендовали делать три прививки «ЭпиВакКороной» от SARS-CoV-2

Ведь все лица пожилого возраста целиком входят в группу исключительно повышенного риска развития инфекционных заболеваний, протекающих тяжелее, чем у всех лиц более молодого возраста, и сопровождающихся при этом повышенным риском смертельного исхода.
SM News10:28

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве

Сотрудники уголовного розыска задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в убийстве двух человек, тела которых в разное время были найдены закопанными в лесу в городе, сообщили журналистам в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС05:27