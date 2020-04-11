Коронавирус
Московский КомсомолецАвиакомпании 12 апреля вернут россиян из Токио, Сеула и Бангкока
Как сообщает Росавиация, в график вывозных рейсов на 12 апреля включили два рейса из Сеула. Во Владивосток и Хабаровск будут доставлены около 250 человек. Также планируется, что 12 апреля из Бангкока в Красноярск вернут 200 россиян.
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Росавиация: В график вывозных рейсов на 12 апреля включены два рейса из Сеула
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