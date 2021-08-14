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Россияне в июле нарастили долги по кредитам «наличными» до рекордных 1,7 млн ссуд

Россияне в июле нарастили долги по кредитам "наличными" до рекордных с 2016 года 1,7 млн ссуд, что на 0,2% больше, чем в предыдущем месяце и на 34% больше, чем в июле 2020 года.
ТАСС
За январь - июль 2021 года банки предоставили гражданам 10,7 млн кредитов "наличными", что на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество выдач сильно сократилось на фоне первой волны пандемии.
ТАСС
Наибольший рост выдач зафиксирован в Удмуртии (3%), Свердловской (3%) и Нижегородской (4%) областях.
ТАСС
Среди 30 регионов, в которых россияне в июле взяли больше всего кредитов наличными, более всего банки сократили выдачи по сравнению с июнем в Татарстане (-6%), Кемеровской (-4%) и Тюменской областях (- 4%).
ТАСС

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В июле долги россиян по кредитам «наличными» выросли до рекордных 1,7 млн ссуд
Бизнес.Ру05:27
Долги россиян по кредитам наличными бьют рекорды — 1,7 млн ссуд за июль
Znak.com05:08
Долги жителей России достигли рекордных показателей
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Россияне в июле нарастили долги по кредитам «наличными» до рекордных 1,7 млн ссуд
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