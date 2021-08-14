За январь - июль 2021 года банки предоставили гражданам 10,7 млн кредитов "наличными", что на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество выдач сильно сократилось на фоне первой волны пандемии.
Среди 30 регионов, в которых россияне в июле взяли больше всего кредитов наличными, более всего банки сократили выдачи по сравнению с июнем в Татарстане (-6%), Кемеровской (-4%) и Тюменской областях (- 4%).
По данным издания Kotaku, осенью 2021 года игровая студия Rockstar планирует выпустить переиздания легендарных игр Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas на движке Unreal Engine.
В поселке Виноградном на 65-м километре федеральной трассы А290 Новороссийск — Керчь затопило три полосы для движения протяженностью 200 м. На 55-м километре в районе съезда к поселку Пятихатка затопило две полосы протяженностью 150 м. Объезд через поселок Виноградный.