с чего всё началось

К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.

Общество Врач предостерег от ношения маски на подбородке Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов. 707

Общество В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 2,7K

Политика Путин поднял тост за ветеранов, единение и победы "Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, - это наша общая история, как и Великая Победа - общая", - сказал президент и предложил тост за ветеранов, за единение и за победы в прошлом и в будущем. 153

Политика В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек. 526

Общество В Россию из Германии отправили 600 тонн ядерных отходов 15 июня 47 общественных организаций и депутатов региональных и муниципальных парламентов из России, Германии и Голландии обратились к главам Германии и России с просьбой прекратить транспортировку радиоактивных отходов в Россию. 605

Политика Онищенко назвал самое безопасное место в мире Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в мире Красную площадь. Сегодня, 24 июня, там прошёл парад Победы. 241

Общество В трансляции парада Победы появились спецэффекты Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT. 3

Политика На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня. 2K

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.

Шоу-бизнес Максим Галкин поделился архивными снимками своего отца Известный телеведущий Максим Галкин появился на свет в семье военного. Его отец дослужился до почетного звания генерал-полковника. 1