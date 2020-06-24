Финансы
КоммерсантъРоссияне вновь стали пополнять валютные вклады
К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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Экономика
МВФ прогнозирует падение российского ВВП
Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru 11:19
Политика
Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм
RT на русском 10:53
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Общество
В Москве завершился 15-минутный салют
Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
Общество
Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан
Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
Inkazan вчера в 11:58
Кино
В сети появился трейлер фильма Данилы Козловского о Чернобыльской АЭС
Профиль вчера в 16:47
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Общество
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 15:54
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
Сюжет фильма перенесет зрителя в 1984 год, когда были зафиксированы первые звуки, доносившиеся с глубины в 12 километров.
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.
РИА Новости 16:17
Общество
Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ
Режиссер и музыкант Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот".
Российская газета 10:28
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Политика
На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств
Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня.
ИА Красная Весна вчера в 16:45
Футбол
Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед 3:0
ProstoProSport 14:53
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA.
Ведомости 14:07
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову
Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:21
Экономика
«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале
«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 11:55
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника
Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru 14:28
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Наука
Разработано устройство для мониторинга здоровья по анализу пота
Китайские эксперты из института Сянтань смогли создать уникальное мини-устройство, отслеживающее здоровье организма, анализируя пот человека.
Evo-rus.com 06:39