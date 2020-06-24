Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне вновь стали пополнять валютные вклады

К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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с чего всё началось
В мае, когда в России постепенно снимали режим самоизоляции из-за пандемии, граждане начали пополнять валютные вклады — объем средств на таких депозитах за месяц вырос на $721,1 млн, или 0,8%, следует
 из статистики ЦБ.
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