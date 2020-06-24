с чего всё началось

К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.

Экономика МВФ прогнозирует падение российского ВВП Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году. 257

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду. 2,4K

Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. 262

Общество В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе. 924

Общество Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины. 382

Кино Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая» Сюжет фильма перенесет зрителя в 1984 год, когда были зафиксированы первые звуки, доносившиеся с глубины в 12 километров. 135

Политика США направят дополнительные войска в Польшу Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны. 2

Общество Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ Режиссер и музыкант Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот". 4

Общество В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 2,9K

Происшествия Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду. 3

Экономика «Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале «Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании. 2

Политика Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня. 4

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,7K