Финансы
КоммерсантъРоссияне вновь стали пополнять валютные вклады
К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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Происшествия
Суд рассмотрит жалобу на арест Верзилова 25 июня
Мосгорсуд 25 июня рассмотрит жалобу на административный арест издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова за нецензурную брань в общественном месте, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 23 июня в 09:16
Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Авто
Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля
С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
Общество
Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
Шоу-бизнес
Личный фотограф Пугачевой показал ее снимок в купальнике
Фотограф Роман Родин опубликовал архивный снимок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в купальнике swim-dress.
ФАН 09:23
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Футбол
Малком объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА жестом Дзюбы
Бразильский форвард «Зенита» Малком рассказал, почему отпраздновал первый мяч в ворота ЦСКА жестом своего партнера по атаке Артема Дзюбы, сообщает прессс-лужба сине-бело-голубых.
МР7.ру 07:44
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 23 июня в 09:13
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Здоровье
Заболеваемость внебольничной пневмонией в Ленобласти выросла на 65%
Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 15:33 — REGNUM В Ленинградской области впервые за несколько лет отмечен резкий рост числа внебольничных пневмоний — на 65% по сравнению со средним многолетним уровнем и на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
REGNUM 08:33
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
Политика
СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева
Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
Здоровье
Развеян миф о медицинских масках
Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок.
Lenta.ru 07:34
Общество
Речные трамваи по автобусным технологиям построят в России
Речное судно с легкостью пройдет через большинство рек и сможет подходить к необорудованным берегам. Его построят по автобусным технологиям.
Телеканал 360° 09:15
Политика
Политолог из ФРГ спрогнозировал «возвращение» Крыма в состав Украины
Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове референдума в 2014 году.
Политическая Экспертиза 03:10
Политика
В Совфеде не исключили провокаций 1 июля
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета не исключают проведения 1 июля, в день голосования по Конституции, провокаций, инициированных извне.
РИА Новости 09:33
Политика
Песков объяснил, почему Путин решил внести поправки в Конституцию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему ранее глава государства отказывался от внесения поправок в главный документ страны, а потом передумал.
Neva.Today 07:15
Экономика
Экс-директор операционного департамента ЦБ сняла свою кандидатуру на пост главы НРД
Алехина до лета прошлого года работала в должности директора операционного департамента ЦБ РФ (ранее департамент сопровождения и контроля операций на финансовых рынках).
Интерфакс 09:05
Футбол
«Крылья Советов» хотели заполучить легенду «Челси»
Самарские "Крылья Советов" активно проявляли интерес к бывшему полузащитнику лондонского "Челси" Джону Оби Микелу.
Газета.Ru 09:28
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Политика
Путин: на Западе знают, но не пишут правду о Второй мировой войне
Ново-Огарево, Московская область, 25 июня 2020, 15:48 — REGNUM Западные политики и историки прекрасно знают, кто развязал Вторую мировую войну и кто в ней победил, однако в учебниках и публикациях излагаются совсем иные идеи.
REGNUM 08:48
Энергетика
Цены на нефть упали на 4,5% после публикации данных о ее запасах в США
Цены на нефть упали на 4,5% после того, как Минэнерго США опубликовало статистику о ее запасах внутри страны, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:17
Технологии
Москвичи получили мобильный доступ к данным электронной медкарты
Москвичи смогут получать данные своей медицинской карты с помощью мобильного телефона.
Информационный центр Правительства Москвы 08:44
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42