Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне вновь стали пополнять валютные вклады

К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось
В мае, когда в России постепенно снимали режим самоизоляции из-за пандемии, граждане начали пополнять валютные вклады — объем средств на таких депозитах за месяц вырос на $721,1 млн, или 0,8%, следует
 из статистики ЦБ.
РБК00:00

Подробнее о событии

Россияне снова стали пополнять валютные вклады

РИА Новости03:47

Россияне возвращают валюту на вклады в банки

Эхо Москвы06:03

Россияне снова начали пополнять валютные вклады

RT на русском04:53

Названы причины, по которым россияне возвращают деньги в банки

URA.Ru04:53

РБК: россияне начали возвращать валюту в банки

ТАСС05:35

Россияне принялись возвращать валюту в банки

Lenta.ru01:46

Россияне начали возвращать валюту в банки

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
2,8K
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6K
Общество

В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
78
Происшествия

Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

Говорит Москва 02:42
741
Армия и оружие

Сбивший MH17 ЗРК «Бук» мог принадлежать украинской армии

ФАН вчера в 07:30
Происшествия

Семь выстрелов у Hummer: сыновей депутата заподозрили в убийстве

Вести.Ru 09:24
10
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем

Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил "Комсомольской правде", что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш.
РИА Новости 09:39
3
Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве, однако молчал о случившемся.
Lenta.ru 07:24
90
Общество

Путин подписал указ о новой выплате семьям с детьми

Вчера, 23 июня, президент подписал указ о новой разовой выплате для семей с детьми.
SMINEWS в Иванове вчера в 21:05
5,3K
Экономика

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6%

Ожидание падения мирового ВВП ухудшили до 4,9% (–1,9 п.п.) в 2020 году. Прогноз по России ухудшили до падения ВВП на 6,6% (–1,1 п.п.).
Коммерсантъ 10:27
28
Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
1,4K
Политика

Александр Лукашенко назвал Москву столицей родины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с гостями парада Победы в Москве и пожелал им здоровья.
РИА Новости 05:15
197
Общество

Кокорин напутствовал Ефремова на случай попадания в тюрьму

Lenta.ru 09:11
6
Политика

Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
RT на русском 08:57
19
Армия и оружие

Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin

РИА Новости 03:50
5
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
2,6K
Общество

Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде

Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
1,2K
Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
426
Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
164
Армия и оружие

В Крыму в аэропорту развернули пост ПВО с зениткой и пулеметом

Военные реконструкторы развернули пост ПВО с зенитным орудием и пулеметом времен Великой Отечественной войны на привокзальной площади международного аэропорта "Симферополь".
РИА Новости Крым 07:51
Общество

Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ

Российская газета 10:28
Происшествия

В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым

Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост 00:58
89
Армия и оружие

МИД Турции ответил Макрону на слова об «опасной игре» в Ливии

Турецкий МИД ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:38
270
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
4
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошные формы в купальнике

50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошные формы в купальнике Дженнифер Лопес продолжает удивлять поклонников своими фото в купальнике.
Экспресс газета вчера в 07:37
1
Культура

Джордж Мартин пообещал закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году

Piter.tv 10:05
Политика

Владимир Путин обратится сегодня к россиянам

Сегодня ориентировочно в 15 часов Президент России Владимир Путин обратится к населению страны.
Вечерний Мурманск вчера в 06:48
5,5K
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
66
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
717
Футбол

Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе

Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 08:41
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное