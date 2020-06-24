с чего всё началось

К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6K

Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил "Комсомольской правде", что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш. 3

Экономика МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6% Ожидание падения мирового ВВП ухудшили до 4,9% (–1,9 п.п.) в 2020 году. Прогноз по России ухудшили до падения ВВП на 6,6% (–1,1 п.п.). 28

Политика Александр Лукашенко назвал Москву столицей родины Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с гостями парада Победы в Москве и пожелал им здоровья. 197

Общество Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин. 1,2K

Общество Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости". 164

Армия и оружие В Крыму в аэропорту развернули пост ПВО с зениткой и пулеметом Военные реконструкторы развернули пост ПВО с зенитным орудием и пулеметом времен Великой Отечественной войны на привокзальной площади международного аэропорта "Симферополь".

Происшествия В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия. 89

Политика Владимир Путин обратится сегодня к россиянам Сегодня ориентировочно в 15 часов Президент России Владимир Путин обратится к населению страны. 5,5K

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 66