с чего всё началось

К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.

Общество Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в июне Температурные аномалии ожидаются в июне на большей части территории России. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра. 99

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра. 13

Общество Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы». 30

Общество Росавиация предложила план по возобновлению международных полетов Замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план по возобновлению международного авиасообщения, который предполагает для начала разрешить полеты в страны СНГ. 46

Здоровье Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. 1,3K

Общество Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit. 128

Общество США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа "Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста. 10

Игры Windows 7 лучше подходит для игр, чем Windows 10 Как видно, Windows 10 лидирует абсолютно во всех дисциплинах, причем если по части среднего FPS и среднего FPS без учета игр CS:GO и PUBG разница не очень большая, то вот минимальный FPS на Windows 10 существенно больше.

Политика Трампа обвинили в игнорировании ранних предупреждений о коронавирусе Президент США Дональд Трамп проигнорировал ранние сообщения о начале эпидемии коронавируса из-за опасений насчет торговой сделки с Китаем.

Политика Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. 760

Космос Астрономы нашли неизвестный экзотический объект Астрономы нашли экзотический объект GW190814, по массе находящийся между черными дырами и нейтронными звездами. 4

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 779

Общество Путин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 3K

Авто Российских водителей с 1 июля ждут нововведения Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 299

Общество Семьям с детьми до 16 лет выплатят дополнительные 10 000 рублей Как сообщили МТВ.ОНЛАЙН в пресс-службе ОПФР по Волгоградской области, средства дополнительно предоставят к ежемесячной выплате 5000 рублей на детей до трех лет или единовременной выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет. 228

Политика Власти Нидерландов решили расследовать роль Украины в крушении MH17 8 июня сообщалось, что власти США проинформировали прокуратуру Нидерландов о невозможности предоставить дополнительные данные, которые бы подкрепляли версию о запуске ракеты ЗРК "Бук" по Boeing компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины в 2014 году. 293

Кино Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая» Сюжет фильма перенесет зрителя в 1984 год, когда были зафиксированы первые звуки, доносившиеся с глубины в 12 километров. 140

Футбол Болельщик «Бернли» не стал извиняться за баннер «Жизни белых важны» Небольшой самолет с баннером «Жизни белых важны» появился над манчестерским стадионом «Этихад» как раз в тот момент, когда футболисты «Манчестер Сити» и «Бернли» встали на одно колено в поддержку протестов против расовой дискриминации в США и других странах.

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 3K