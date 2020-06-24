Финансы
КоммерсантъРоссияне вновь стали пополнять валютные вклады
К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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Политика
СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева
Следствие объявило в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму.
ТАСС 08:02
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости 10:01
Общество
Министр культуры назвала дату открытия кинотеатров по всей России
Министр культуры Ольга Любимова заявила, что по всей России кинотеатры могут открыться в середине июля, передает «Интерфакс».
Ведомости 06:03
Футбол
«Валенсия» уступила «Эйбару», Черышев вышел на замену
Спорт-Экспресс 15:27
Общество
Telegram обязали вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
"Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение $1 224 000 000", - также говорится в постановлении.
ТАСС 13:33
Происшествия
В Москве полицейский отказался выезжать на семейный скандал, где муж в итоге убил жену
Приняв очередной звонок, дежурный ОМВД по району Лианозово почему-то решил не отправлять на вызов наряд полиции, ценой стала жизнь молодой женщины.
Комсомольская правда 12:40
Здоровье
В ЕС рекомендовали к продаже первое лекарство при коронавирусе
Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало разрешить в Евросоюзе продажу первого лекарства при коронавирусе.
РЕН ТВ 09:52
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Игры
Опубликован новый трейлер Cyberpunk 2077
RT на русском 15:41
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ссорится с молодой женой из-за дочки
Ранее стало известно, что дочь юмориста Евгения Петросяна Викторина Петросянц стала участницей судебного процесса.
News.ru 14:36
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Политика
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 11:39
Общество
Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам
Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости 12:58
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку – 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
Общество
В России могут ввести выплаты за отказ от места в детсаду
Родители, в свою очередь, могут передумать отказаться от выплаты, чтобы встать в очередь на место в детском саду.
Астрахань FM 02:25
Политика
Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена
Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.
Агентство Москва 13:44
Экономика
Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу
На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости 12:08
Авто
Чаще всего мощные автомобили покупают в Ингушетии
Тарантас Ньюс 23 июня в 07:33
Общество
Канделаки рассказала о драке с Саакашвили после домогательств
Невские Новости 13:32
Гаджеты
AMD заявила, что улучшила энергоэффективность CPU не в 25, а в 32 раза
Сравнение проводилось между процессорами AMD FX-7600P и Ryzen 7 4800H с теплопакетом в 35 и 45 Вт соответственно.
Игромания.ру 14:21
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
Эхо Москвы 13:16
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски стала блондинкой
Эмили Ратаковски впервые решилась на кардинальные изменения внешности — девушка перекрасилась в блондинку.
Super.ru вчера в 10:04
Общество
Петербургские дети смогут отправиться на отдых в лагеря с начала июля
В свою очередь, в Ленинградской области со 2 июля начнут подготовку к приёму отдыхающих пять государственных лагерей — четыре лагеря Центра оздоровления и отдыха «Молодежный» и «Зеркальный».
78.ru 15:06
Происшествия
ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве
1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.
Lenta.ru 05:20
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
Происшествия
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»
Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист хотел бы максимально помочь несовершеннолетним родственникам Захарова и "даже усыновить их".
РИА Новости 12:15