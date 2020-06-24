Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне вновь стали пополнять валютные вклады

К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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Россияне стали возвращать валюту в банки

Московский Комсомолец13:04

Россияне возвращают валюту в банки. Как это повлияет на цену криптовалют

РБК06:59

Россияне принялись возвращать валюту в банки

Lenta.ruвчера в 01:46

РБК: россияне начали возвращать валюту в банки

ТАССвчера в 05:35

Россияне возвращают валюту на вклады в банки

Эхо Москвывчера в 06:03

Россияне снова стали пополнять валютные вклады

РИА Новостивчера в 03:47

Экономисты связали пополнение валютных вкладов с турсезоном

URA.Ruвчера в 08:25
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Политика

СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева

Следствие объявило в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму.
ТАСС 08:02
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости 10:01
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Общество

Министр культуры назвала дату открытия кинотеатров по всей России

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что по всей России кинотеатры могут открыться в середине июля, передает «Интерфакс».
Ведомости 06:03
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Футбол

«Валенсия» уступила «Эйбару», Черышев вышел на замену

Спорт-Экспресс 15:27
Общество

Telegram обязали вернуть покупателям Gram $1,22 млрд

"Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение $1 224 000 000", - также говорится в постановлении.
ТАСС 13:33
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Происшествия

В Москве полицейский отказался выезжать на семейный скандал, где муж в итоге убил жену

Приняв очередной звонок, дежурный ОМВД по району Лианозово почему-то решил не отправлять на вызов наряд полиции, ценой стала жизнь молодой женщины.
Комсомольская правда 12:40
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Здоровье

В ЕС рекомендовали к продаже первое лекарство при коронавирусе

Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало разрешить в Евросоюзе продажу первого лекарства при коронавирусе.
РЕН ТВ 09:52
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Игры

Опубликован новый трейлер Cyberpunk 2077

RT на русском 15:41
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян ссорится с молодой женой из-за дочки

Ранее стало известно, что дочь юмориста Евгения Петросяна Викторина Петросянц стала участницей судебного процесса.
News.ru 14:36
24
Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
1,3K
Политика

Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 11:39
2,9K
Общество

Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам

Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости 12:58
370
Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку – 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
2
Здоровье

Медицинский работник умерла от коронавируса в Ивановской области

Кстати.News 05:14
23
Общество

В России могут ввести выплаты за отказ от места в детсаду

Родители, в свою очередь, могут передумать отказаться от выплаты, чтобы встать в очередь на место в детском саду.
Астрахань FM 02:25
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Политика

Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена

Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.
Агентство Москва 13:44
6
Экономика

Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу

На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости 12:08
Авто

Чаще всего мощные автомобили покупают в Ингушетии

Тарантас Ньюс 23 июня в 07:33
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Общество

Канделаки рассказала о драке с Саакашвили после домогательств

Невские Новости 13:32
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Гаджеты

AMD заявила, что улучшила энергоэффективность CPU не в 25, а в 32 раза

Сравнение проводилось между процессорами AMD FX-7600P и Ryzen 7 4800H с теплопакетом в 35 и 45 Вт соответственно.
Игромания.ру 14:21
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
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Политика

Особое мнение: Виктор Шендерович

На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
Эхо Москвы 13:16
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски стала блондинкой

Эмили Ратаковски впервые решилась на кардинальные изменения внешности — девушка перекрасилась в блондинку.
Super.ru вчера в 10:04
Общество

Петербургские дети смогут отправиться на отдых в лагеря с начала июля

В свою очередь, в Ленинградской области со 2 июля начнут подготовку к приёму отдыхающих пять государственных лагерей — четыре лагеря Центра оздоровления и отдыха «Молодежный» и «Зеркальный».
78.ru 15:06
Происшествия

ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве

1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.
Lenta.ru 05:20
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Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
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Происшествия

Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист хотел бы максимально помочь несовершеннолетним родственникам Захарова и "даже усыновить их".
РИА Новости 12:15
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