с чего всё началось

Несмотря на некоторый рост валютных депозитов, рублевые вклады в мае незначительно сократились. Как следует из данных ЦБ, их объем снизился на 0,4%, или 92,14 млрд руб. В июне ситуация стабилизировалась: объемы рублевых депозитов увеличились на 0,5%.

Политика Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону» Мэр американского Сиэтла Дженни Деркан заявила, что протестующим в провозглашенной в центральной части города "автономной зоне" необходимо вернуться домой, после того как в минувшие выходные на этой территории произошла стрельба. 17

Политика Президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата Президент России Владимир Путин и лидеры, которые приехали в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 24

Здоровье В Петербурге снимают запрет на плановую госпитализацию С 25 июня в Петербурге снимается запрет на оказание плановой медицинской помощи в стационарных и в амбулаторных условиях. 63

Автоспорт В Ferrari начали тесты в Муджелло Начиная с сегодняшнего дня, пилоты команды Феррари начали проводить тестирование болидов на трассе "Муджелло".

Энергетика Европе предсказали дефицит нефти Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. 15

Наука Для поиска лекарств приспособили рекомендательные алгоритмы Выяснилось, что рекомендательные алгоритмы могут определить, обладают ли противовирусной активностью соединения и отобрать в больших химико-биологических данных самых перспективных кандидатов в лекарства. 1

Общество Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости". 130

Шоу-бизнес Песков пришел на парад Победы с дочкой на руках Как сообщает телеграм-канал RIA_Kremlinpool, он пришел с супругой олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой и их дочкой Надей, которой в августе исполнится 6 лет. 5