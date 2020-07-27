Коронавирус
ИзвестияПродажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии
Во время пандемии россияне начали активнее потреблять виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во время самоизоляции (во втором квартале 2020-го) показали взрывной рост, о чем свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования (РАР), с которыми ознакомились «Известия».
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Гуляют все В период самоизоляции россияне резко перешли на виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во II квартале показали взрывной рост продаж, о чем свидетельствуют данные РАР.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:36, Ашберн
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости 04:52
Армия и оружие
Украина подтвердила введение режима прекращения огня в Донбассе
Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев подписал приказ о введении режима прекращения огня в Донбассе с 27 июля.
Дождь 04:54
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Армия и оружие
Великобритания сделала анонс истребителя следующего поколения
В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, анонсирующий истребитель шестого поколения, который будет принят на вооружение британскими ВВС.
Discover24 02:29
Игры
Слух: первые подробности RPG Avowed от авторов The Outer Worlds
Игромания.ру 03:13
Общество
Чемпион мира по биатлону Шипулин заразился коронавирусом
Коммерсантъ 04:39
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Общество
Кабмин РФ обсудит введение ежемесячных детских выплат
Как сообщает ToDay News Ufa, Михаил Мишустрин подчеркивает: «Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона».
ToDay News Ufa 24 июля в 10:06
Общество
Шнуров снимет документальный фильм о митингах в Хабаровске
"Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров снимает в Хабаровске документальный фильм о массовых протестах населения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:22
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Кино
Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
Piter.tv 02:11
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле
Почти 60 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл, 47 участников столкновений были задержаны.
RT на русском 00:55
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
Продюсеры приняли решение закрыть кастинг и найти профессионального ведущего. Как раз тогда выбор и пал на 61-летнюю Ларису Гузееву.
Evo-rus.com вчера в 07:46
Общество
В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала
25 июля на несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске вышли около 6,5 тысяч человек.
Моя Москва.онлайн 25 июля в 02:35
Общество
Домашний интернет и кабельное телевидение могут подорожать в России
Используется и больше тяжелого контента.В России по итогам 2020 года цены на домашний интернет и кабельное телевидение могут подняться на 15%.
Inc-news.ru 25 июля в 22:57
Здоровье
В Совфеде оценили необходимость дистанционного обучения с 1 сентября
Член Совета Федерации Сергей Цеков оценил необходимость дистанционного обучения с 1 сентября.
RT на русском вчера в 09:44
Здоровье
Умер хирург-травматолог Тюкалинской ЦРБ Сергей Костерин
Вчера, 26 июля, в возрасте 59 лет скончался хирург-травматолог Тюкалинской ЦРБ Сергей Костерин.
БК55 вчера в 22:16
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
Здоровье
В Великобритании ограничат рекламу фастфуда
Власти Великобритании запретят показывать рекламу фастфуда, жирной, соленой и сладкой пищи до 21:00, так как данные статистики показали, что вероятность заболевания тяжелой формой коронавируса у людей с лишним весом повышается, сообщает пресс-служба британского правительства.
Rambler News Service 05:28
Шоу-бизнес
Наталья Штурм сообщила, что сын Бари Алибасова готов похоронить отца
Территория новостей 01:37
Гаджеты
Пользователям Сети показали первые снимки дисплея iPhone 12
Фото с изображением дисплея смартфона можно было увидеть на китайской площадке Weibo. Диагональ экрана нового iPhone 12 составит 5,4 дюйма.
Экономика сегодня 03:21
Общество
Дегтярёв предупредил министров об ответственности за каждый рубль
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предупредил министров региона о персональной ответственности за каждый рубль, привлечённый из федерального бюджета.
Life.ru 04:57
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Авто
АвтоВАЗ представил особую версию универсала Largus Cross Quest
АвтоВАЗ официально объявил о начале поставок новой спецверсии LADA Largus Cross Quest.
32CARS.ru 05:11
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 03:32