Экономика

Ivbg.ruIvbg.ruРоссияне стали хуже оценивать свое материальное положение

Порядка 42% опрошенных россиян сообщили об ухудшении своего материального положения во второй половине апреля, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ РФ.
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На ухудшение материального положения в кризис пожаловались уже 42% россиян

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Банки.ру09:36

Россияне во второй половине апреля стали хуже оценивать свое материальное положение

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