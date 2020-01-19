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РИА НовостиРИА НовостиРоссияне вошли в тройку лидеров по числу покупок жилья в Турции

Граждане России в 2019 году заняли третье место в списке самых активных покупателей жилья в Турции, свидетельствуют данные Турецкого статистического института. По информации ведомства, россияне в прошлом году провели 2893 сделки, опередив граждан Саудовской Аравии.
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Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

Лидерами по числу покупок турецкой недвижимости остаются граждане Ирака и Ирана: соответственно 7,6 тыс. и 5,4 тыс. сделок в 2019 году. В целом спрос на жилье в Турции, если учитывать и местное население, и иностранцев, за год сократился почти на 2%, до 1,3 млн сделок.
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