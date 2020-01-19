Лидерами по числу покупок турецкой недвижимости остаются граждане Ирака и Ирана: соответственно 7,6 тыс. и 5,4 тыс. сделок в 2019 году. В целом спрос на жилье в Турции, если учитывать и местное население, и иностранцев, за год сократился почти на 2%, до 1,3 млн сделок.

с чего всё началось

Граждане России в 2019 году заняли третье место в списке самых активных покупателей жилья в Турции, свидетельствуют данные Турецкого статистического института. По информации ведомства, россияне в прошлом году провели 2893 сделки, опередив граждан Саудовской Аравии.

Россияне вошли в тройку лидеров по числу покупок жилья в Турции

Политика Зеленский заявил о желании иметь надежные отношения с США Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает иметь хорошие надежные отношения с США, но вместе с тем не хочет быть вовлеченным в политическую ситуацию в США.

Космос SpaceX запустила корабль Crew Dragon для испытаний Принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания SpaceX успешно запустила корабль Crew Dragon, чтобы испытать его спасательные системы и получить лицензию на полёты к Международной космической станции (МКС).

Теннис Калинская проиграла в первом круге Australian Open Российская теннисистка Анна Калинская в матче первого круга Australian Open потерпела поражение от Чжэн Сайсай из Китая.

Политика Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.

Армия и оружие Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Варшавы Минобороны РФ к 75-летию освобождения Варшавы рассекретило уникальные документы о Висло-Одерской стратегической наступательной операции, в ходе которой силы немецко-фашистских оккупантов были выбиты из города бойцами Красной армии.

Политика Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.

Шоу-бизнес Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.