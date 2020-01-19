Общество

RT на русскомRT на русскомРоссияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции

По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
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с чего всё началось

Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

Лидерами по числу покупок турецкой недвижимости остаются граждане Ирака и Ирана: соответственно 7,6 тыс. и 5,4 тыс. сделок в 2019 году. В целом спрос на жилье в Турции, если учитывать и местное население, и иностранцев, за год сократился почти на 2%, до 1,3 млн сделок.
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РБК: россияне вошли в тройку лидеров по покупке жилья в Турции

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