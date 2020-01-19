Общество

RT на русскомRT на русскомРоссияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции

По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
Читать в источнике
Комментировать177
с чего всё началось

Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

Лидерами по числу покупок турецкой недвижимости остаются граждане Ирака и Ирана: соответственно 7,6 тыс. и 5,4 тыс. сделок в 2019 году. В целом спрос на жилье в Турции, если учитывать и местное население, и иностранцев, за год сократился почти на 2%, до 1,3 млн сделок.
РБК02:00

Подробнее о событии

Россияне стали третьими в списке активных покупателей жилья в Турции

Газета.Ru04:16

Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции

RT на русском06:34

Россияне вошли в тройку лидеров по числу покупок жилья в Турции

РИА Новости05:44

РБК: россияне вошли в тройку лидеров по покупке жилья в Турции

ТАСС06:49

Россияне вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции

Известия02:46

Россияне по итогам минувшего года вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции

Эхо Москвы02:30

Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 07:48, Ашберн
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

РБК 00:33
Политика

Путин встретится с Эрдоганом в Берлине

Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.
ТАСС 05:23
Политика

Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
ТАСС 05:02
Политика

Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту

Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.
Газета.Ru вчера в 18:50
Армия и оружие

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 08:32
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru вчера в 23:32
Политика

Порошенко предложил Украине бороться с врагами святой водой

Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил стране бороться с врагами с помощью святой воды.
РИА Новости 05:28
Технологии

В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
РБК 07:12
Кино

Фильм «1917» признан лучшим Гильдией продюсеров США

Гильдия продюсеров Америки объявила победителей своей премии. Фильм режиссера Сэма Мендеса удостоен награды в главной категории.
Дилетант 03:59
Происшествия

В ДТП с участием такси в Петербурге пострадал один человек

В Петербурге при лобовом столкновении автомобилей пострадал человек.
РБК 07:04
Религия

Крещение в режиме онлайн: Евгений Куйвашев окунулся в купель на Малоистокском пруду

Сегодня ночью православные жители Екатеринбурга и области, как и остальные россияне, присоединились к празднику и окунулись в крещенские купели.
Екатеринбург Онлайн 00:42
Армия и оружие

Американские военные заблокировали военный патруль РФ в Сирии

Discover24 06:55
Армия и оружие

Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60

Известия вчера в 17:05
Общество

Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву за слова о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в выплатах материнского капитала.
Lenta.ru 06:26
Футбол

Журналист рассказал, как Спартака Гогниева принимали в ЦСКА в 2001 году

Журналист Карен Дзатцеев рассказал, как нынешнего главного тренера владикавказской «Алании» Спартака Гогниева принимали в московском ЦСКА, куда он переходил в 2001 году.
RT на русском 06:53
Политика

Зеленский оставил Гончарука премьером

Про кредит Зеленский, наверное, вспомнил зря. На скандальной записи Гончарук признался, что он в экономике профан.
Аргументы недели 17 января в 13:50
Хоккей

Овечкин сравнялся с Марио Лемье по голам в НХЛ

РИА Новости вчера в 13:56
Политика

Эрдоган заявил, что Турция и Россия завершили сделку по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с Путиным, что Россия и Турция решительно завершили сделку по С-400, несмотря на давление, об этом сообщает РИА Новости.
Народные новости 07:34
Общество

Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.
Известия 05:13
Политика

В Киеве началось прощание с погибшими в авиакатастрофе в Иране

Газета.Ru 05:55
Политика

Эрдоган: агрессивному поведению ливийского маршала Хафтара должен быть положен конец

Агрессивному поведению ливийского маршала Хафтара должен быть положен конец - Эрдоган.
ТАСС 07:34
Политика

В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию

АН Между строк вчера в 05:41
Происшествия

Женщине стало плохо во время крещенских купаний в Москве

Спасатели оказали помощь женщине, которая почувствовала себя плохо во время погружения в крещенскую купель в Москве.
ТАСС 03:25
Космос

Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Портал Поиск 04:11
Спорт

Непряева выиграла серебро гонки преследования в Нове-Место

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км в рамках этапа Кубка мира в Нове-Место.
Sportbox.RU 05:47
Экономика

Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Газета.Ru вчера в 00:57
Политика

Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Дни.ру вчера в 07:11
Общество

Чаплин подписал петицию за лишение Урганта российского гражданства

Протоиерей, бывший председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин подписал петицию, в которой призывают лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за оскорбления чувств верующих.
URA.Ru 05:06
Футбол

Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ

Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
РИА Новости 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное