Общество
РБКРоссияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции
В 2018 году спрос со стороны россиян увеличился более значительно — граждане России тогда купили почти в два раза больше недвижимости в Турции, чем годом ранее. Но нельзя говорить об ослаблении спроса, это было связано с низкой базой, считает Волченков.
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с чего всё началось
Лидерами по числу покупок турецкой недвижимости остаются граждане Ирака и Ирана: соответственно 7,6 тыс. и 5,4 тыс. сделок в 2019 году. В целом спрос на жилье в Турции, если учитывать и местное население, и иностранцев, за год сократился почти на 2%, до 1,3 млн сделок.РБК02:00
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