Экономика

РБКРБКРоссияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

Лидерами по числу покупок турецкой недвижимости остаются граждане Ирака и Ирана: соответственно 7,6 тыс. и 5,4 тыс. сделок в 2019 году. В целом спрос на жилье в Турции, если учитывать и местное население, и иностранцев, за год сократился почти на 2%, до 1,3 млн сделок.
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Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

РБК02:00

Россияне по итогам минувшего года вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции

Эхо Москвы02:30

Россияне вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции

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Жители России вошли в тройку активных покупателей жилья в Турции

ГЛАС.RU03:04

Россияне оказались в тройке лидеров по покупке жилья в Турции

Компания02:48
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По словам Лаанеотса, в 2014 году после событий на Украине "хорошие русские знакомые" сказали ему, "что как только Россия покончит с Украиной, настанет очередь стран Балтии".
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У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0

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Мединский ответил Польше на заявление о пострадавшей от СССР культуре

Исполняющий обязанности министра культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что Россия не будет возвращать якобы утраченные из-за действий СССР произведения искусства Польше, пишет «Радио Sputnik».
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Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу

Демократы направили в сенат подробное обоснование импичмента, который они просят вынести президенту США Дональду Трампу, 111-страничный документ опубликован на сайте комитета по разведке палаты представителей.
РИА Новости вчера в 17:37
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На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
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Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»

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Запущен процесс развала Британии

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В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой

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Новые неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу

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