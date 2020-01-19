Экономика
РБКРоссияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции
Лидерами по числу покупок турецкой недвижимости остаются граждане Ирака и Ирана: соответственно 7,6 тыс. и 5,4 тыс. сделок в 2019 году. В целом спрос на жилье в Турции, если учитывать и местное население, и иностранцев, за год сократился почти на 2%, до 1,3 млн сделок.
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Старший директор Совета национальной безопасности США по европейским и российским делам Эндрю Пик отстранен от работы.
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Кино
Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»
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На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель.
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Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Культура
Мишустин поздравил дирижера Александра Дмитриева с 85-летием
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил дирижера и народного артиста СССР Александра Дмитриева с 85-летием, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.
Шоу-бизнес
Людмила Поргина после смерти Караченцова отдыхает по горящим путевкам
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Происшествия
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Политика
Запущен процесс развала Британии
Уже через две недели Великобритания выйдет из Евросоюза и тут же столкнется с угрозой развала страны.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
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В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой
Футбол
Лопетеги: «„Севилья“ заслужила большего в матче с „Реалом“»
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Транспорт
Платную парковку введут на 80 улицах Москвы 17 февраля
На 80 улицах столицы с 17 февраля введут платную парковку, на этих улицах сейчас местным жителям не хватает мест для парковки, там находятся торговые, культурные центры, станции метро, транспортно-пересадочные узлы, привокзальные площади, сообщается на сайте «Московского паркинга».
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Названы самые популярные лечебные курорты России
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