Лидерами по числу покупок турецкой недвижимости остаются граждане Ирака и Ирана: соответственно 7,6 тыс. и 5,4 тыс. сделок в 2019 году. В целом спрос на жилье в Турции, если учитывать и местное население, и иностранцев, за год сократился почти на 2%, до 1,3 млн сделок.

с чего всё началось

В 2018 году спрос со стороны россиян увеличился более значительно — граждане России тогда купили почти в два раза больше недвижимости в Турции, чем годом ранее. Но нельзя говорить об ослаблении спроса, это было связано с низкой базой, считает Волченков.

Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

Политика Медведев назвал причины отставки своего правительства Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.

Политика Axios: советника Трампа по России временно отстранили от работы Один из советников президента США Дональда Трампа по России Эндрю Пик временно отстранен от работы в связи с расследованием, которое ведется против него, сообщило издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Политика Порошенко предложил Украине бороться с врагами святой водой Экс-президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко поздравил украинцев с Крещением и использовал этот повод, чтобы в очередной раз заявить о "врагах" страны.

Политика Пентагон показал форму космических войск США Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.

Происшествия Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.

Общество Facebook извинился за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина В компании Facebook выясняют, почему соцсеть оскорбительно перевела с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина.

Общество Более 87 тысяч человек посетили крещенские купания в Москве Более 87 тысяч человек менее чем за сутки посетили крещенские купания в Москве, более 53 тысяч из них окунулись в воду.

Экономика Арендодателей квартир заставят платить налог Для привлечения россиян к платформе, правительство планирует представить дополнительные бесплатные приложения в системе: создание и заключение электронного договора аренды квартиры, льготное страхование жилья и услуги налогового агента.