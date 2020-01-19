Общество
РБКРоссияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции
В 2018 году спрос со стороны россиян увеличился более значительно — граждане России тогда купили почти в два раза больше недвижимости в Турции, чем годом ранее. Но нельзя говорить об ослаблении спроса, это было связано с низкой базой, считает Волченков.
Читать в источнике
Оценить71
с чего всё началось
Лидерами по числу покупок турецкой недвижимости остаются граждане Ирака и Ирана: соответственно 7,6 тыс. и 5,4 тыс. сделок в 2019 году. В целом спрос на жилье в Турции, если учитывать и местное население, и иностранцев, за год сократился почти на 2%, до 1,3 млн сделок.РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Происшествия
В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой
Политика
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Политика
Медведев останется председателем «Единой России»
16 января секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что Медведев в должности заместителя председателя Совета безопасности РФ останется председателем партии.
Общество
Скабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»
Телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу заявления модели Алены Водонаевой, которая обвинила ее в "пропаганде агрессии и невежества".
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Политика
В Берлине Путин встретится с Эрдоганом
Общество
Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
Умер гитарист группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, сообщает сайте kp.by.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Здоровье
Цифровизация и персональный подход: как будет развиваться московское здравоохранение
Важнейшим шагом к цифровизации в сфере здравоохранения станет внедрение электронной медицинской карты.
Политика
Axios: советника Трампа по России временно отстранили от работы
Один из советников президента США Дональда Трампа по России Эндрю Пик временно отстранен от работы в связи с расследованием, которое ведется против него, сообщило издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Политика
Легендарный разведчик Ботян описал освобождение Кракова в 1945 году
Жители Польши встречали советскую армию в 1945 году как освободителей – рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, командовавший операцией по спасению Кракова.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Политика
Порошенко предложил бороться с врагами Украины святой водой
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что с врагами его страны нужно бороться с помощью святой воды.
Футбол
Исламхан провёл первую тренировку в «Зените»
Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с "Зенитом". pic.twitter.com / Zlnl5Kg6b7 — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 18 января 2020 г. На данный момент контракт с 26-летним футболистом не подписан, а решение о его прибывании в "Зените" будет принято после окончания сборов.
Политика
Мединский ответил Польше на заявление о пострадавшей от СССР культуре
Исполняющий обязанности министра культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что Россия не будет возвращать якобы утраченные из-за действий СССР произведения искусства Польше, пишет «Радио Sputnik».
Происшествия
В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину
В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Политика
Евгений Сатановский: Свора лает на Россию до первой крови
Осталось подождать мнения по этому поводу Варшавы. Что характерно, в отличие от них Монголия и Франция молчат.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Политика
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Экономика
Пенсионерам полагается еще один перерасчет пенсии в этом году: категория
Сотрудник Пенсионного фонда Анастасия Киреева рассказала, в каком случае пенсионерам могут еще раз в этом году произвести перерасчет пенсионной выплаты в пользу ее увеличения, сообщает PRIMPRESS.
Игры
Скоро The Elder Scrolls Online получит официальную русскую локализацию
Шоу-бизнес
Ксения Собчак продемонстрировала стойку на руках
В кадре теледива запечатлена в одной из асан — сложной стойке на голове и локтях под присмотром опытного инструктора.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Футбол
Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ
Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.