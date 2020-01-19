Общество

РБКРБКРоссияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

В 2018 году спрос со стороны россиян увеличился более значительно — граждане России тогда купили почти в два раза больше недвижимости в Турции, чем годом ранее. Но нельзя говорить об ослаблении спроса, это было связано с низкой базой, считает Волченков.
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с чего всё началось

Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

Лидерами по числу покупок турецкой недвижимости остаются граждане Ирака и Ирана: соответственно 7,6 тыс. и 5,4 тыс. сделок в 2019 году. В целом спрос на жилье в Турции, если учитывать и местное население, и иностранцев, за год сократился почти на 2%, до 1,3 млн сделок.
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Россияне вошли в тройку лидеров по числу покупок жилья в Турции

РИА Новостивчера в 05:44
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Происшествия

Пьяного чиновника везли на тележке полицейские во Внуково

В аэропорту Внуково сотрудники полиции перевозили на тележке пьяного чиновника.
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В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
BFM.ru вчера в 22:57
Кино

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Вести.Ru вчера в 08:20
Происшествия

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В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста.
Газета.Ru вчера в 12:56
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.
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Башаров прокомментировал срыв выступления на Украине

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РИА Новости вчера в 20:25
Политика

Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Lenta.ru вчера в 18:36
Политика

РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля

Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Коммерсантъ 00:53
Экономика

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 14:39
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
РИА Новости вчера в 17:10
Происшествия

Поезд протаранил автомобиль в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 22:08
Общество

В Финляндии заинтересовались запуском скоростного поезда из Москвы

Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки, который сможет преодолевать расстояние за шесть часов, и готово обсудить инициативу с российским кабмином.
Известия 01:16
Политика

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов

Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
REGNUM вчера в 13:48
Происшествия

В Якутии рецидивист избивал гвоздодёром заложников

В ходе следствия установлено, что мужчина приревновал свою супругу сразу к двум мужчинам.
REGNUM вчера в 23:45
Энергетика

СМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
РБК 00:15
Футбол

«Барселона» победила в первом матче при Сетьене

«Барселона» обыграла «Гранаду» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ вчера в 16:52
Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Авто

Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей

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Автоновости дня вчера в 03:05
Экономика

Газпромбанк сообщил о быстром росте розницы в 2019 году

«Развитие современного и технологичного розничного бизнеса является одним из стратегических приоритетов для Газпромбанка, и его результаты за 2019 год говорят о том, что мы находимся на правильном пути, обеспечивая превосходные показатели, несмотря на тенденцию к охлаждению рынка розничных банковских услуг и высокую конкуренцию», — прокомментировал зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.
Lenta.ru 01:56
Общество

Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
Российская газета 00:20
Общество

«Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой

Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.
RT на русском 01:57
Общество

Принц Гарри расстроен лишением королевского титула

Британский принц Гарри сказал, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.
Вести.Ru 01:35
Происшествия

Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

РИА Новости 00:19
Футбол

Первое большое интервью с Шюррле в «Спартаке»: Россия, диета, депрессия, война

Разговор неоднократно переносился – то Андре чувствовал себя неважно, то весь «Спартак».
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Армия и оружие

Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии

Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
Известия вчера в 15:51
Армия и оружие

В Индии танк T-72M1 встал на дыбы в День армии

Военные из Индии смогли показать возможности танков T-72M1, один из которых встал на дыбы. Соответственная запись доступна на YouTube.
Актуальные Новости 18 января в 11:36
Футбол

Хавбек ЦСКА Тикнизян арендован «Авангардом»

Sport24 сообщает, что полузащитник московского ЦСКА Наир Тикнизян перейдет в «Авангард».
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СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
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В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте

Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволило врача-рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Российская газета вчера в 04:01
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