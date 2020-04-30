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С началом ограничительных мер количество заявок на кредиты, поданных через банковские дистанционные каналы, увеличилось почти в полтора раза — с 41,5 до 59,7%. На третьей неделе доля таких обращений сократилась до 47,7%. По данным НБКИ, в абсолютном выражении число онлайн-заявок за новыми ссудами изменилось не сильно — 1,06 миллиона против 1,02 миллиона.
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