С началом ограничительных мер количество заявок на кредиты, поданных через банковские дистанционные каналы, увеличилось почти в полтора раза — с 41,5 до 59,7%. На третьей неделе доля таких обращений сократилась до 47,7%. По данным НБКИ, в абсолютном выражении число онлайн-заявок за новыми ссудами изменилось не сильно — 1,06 миллиона против 1,02 миллиона.

Клиенты банков стали чаще обращаться в отделения за кредитами

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