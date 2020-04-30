Введение режима самоизоляции из-за пандемии повысило значимость онлайн-кредитования: в первую нерабочую неделю в России доля заявок на ссуды, поданных через банковские дистанционные каналы, выросла почти в полтора раза, с 41,5 до 59,7%. Такую статистику приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), которое входит в топ-3 на российском рынке (данные есть у РБК).

с чего всё началось

Все больше россиян отказывается от онлайн-обращения при оформлении кредитов и возвращаются к привычному способу получения услуг — через личное посещение банковского отделения.

Россияне возвращаются к кредитованию в офлайн-формате

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