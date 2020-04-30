Коронавирус
КоммерсантъРоссияне возвращаются к кредитованию в офлайн-формате
Все больше россиян отказывается от онлайн-обращения при оформлении кредитов и возвращаются к привычному способу получения услуг — через личное посещение банковского отделения.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Введение режима самоизоляции из-за пандемии повысило значимость онлайн-кредитования: в первую нерабочую неделю в России доля заявок на ссуды, поданных через банковские дистанционные каналы, выросла почти в полтора раза, с 41,5 до 59,7%. Такую статистику приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), которое входит в топ-3 на российском рынке (данные есть у РБК).РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 04:12, Ашберн
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
Общество
Источник назвал возможную причину смерти мэра Ставрополя
Смерть главы Ставрополя Андрея Джатдоева не связана с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 03:07
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
Общество
Трое пациентов с COVID-19 в Крыму находятся в тяжелом состоянии
Трое госпитализированных в Крыму пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер правительства региона Елена Романовская.
РИА Новости 04:00
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
Общество
В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки
Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс.— за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
Политика
Назначен новый министр строительства Якутии
Павел Павлович Кылатчанов назначен министром строительства Республики Саха (Якутия). Об этом сообщил в Твиттер глава Якутии Айсен Николаев.
ИА ЯСИА 03:14
Общество
Песков объяснил невыплату надбавки медсестре в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что женщина, работавшая на трех ставках в больнице в Коммунарке, после увольнения не получила обещанные Путиным надбавки.
РИА Новости вчера в 20:18
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса умерли три человека
Первым вопросом чиновники обсуждают ситуацию с коронавирусом в регионе.
СаратовБизнесКонсалтинг 02:42
Здоровье
Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 03:57
Финансы
Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 28 апреля в 13:29
Происшествия
Вертолет НАТО упал в Ионическое море
Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
РИА Новости вчера в 15:56
Общество
В Крыму ещё у трёх граждан нашли коронавирус
Симферополь, 30 апреля 2020, 10:34 — REGNUM За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Крыму увеличилось на три.
REGNUM 03:34
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
Известия вчера в 20:31
Музыка
Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате
Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате со стороны белорусской певицы Палины.
RT на русском вчера в 16:14
Экономика
ВВП США в I квартале снизился на 4,8%
В I квартале 2020 года экономика США сократилась на 4,8% в годовом выражении.
Саминвестор вчера в 08:53
Происшествия
В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 21:51
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Политика
Песков не исключил оказание прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СПБ) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
Общество
В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
RT на русском 03:59
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 28 апреля в 15:08
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 07:47
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
Общество
В Саратовской области выявлено 32 новых случая коронавируса
По состоянию на 9 часов утра 28 апреля лабораторно подтверждены еще 32 случая инфекции.
Регион 64 28 апреля в 01:47
Происшествия
В Харькове задержали голую женщину с отрубленной головой в пакете
Украинские полицейские утром 30 апреля задержали женщину, которая голышом разгуливала по Харькову.
News.ru 03:21
Общество
В России число больных коронавирусом превысило 106 тысяч человек
Общее количество летальных случаев достигло 1073. Под медицинским наблюдением на сегодняшний день остается более 208 тысяч человек.
ТагилСити.ру 03:58