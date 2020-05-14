В предыдущие два года россияне за год употребляли примерно одинаковое количество чая и кофе — по 160 тыс. т. Данные об импорте, которые РБК рассчитал на основе данных Федеральной таможенной службы, подтверждают численное превосходство кофе.

с чего всё началось

Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.

В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля. 122

Единоборства Гловер Тейшейра нокаутировал Энтони Смита на UFC Fight Night 171 В Джексонвилле завершился UFC Fight Night 171, главным событием которого стал бой в полутяжелом весе между Энтони Смитом и Гловером Тейшейрой. 1

Общество Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение. 1K

Происшествия Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми. 30

Политика Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства Ранее Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном.

Общество Названы последствия отказа Швеции от карантина Несмотря на отказ от карантина, жителям страны рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и поездок, а при симптомах оставаться дома. 2

Политика Экс-начальник ЦСКА обвинил зама Бастрыкина в вымогательстве взятки Обвиняемый в получении взяток на 23,5 млн рублей бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил и ЦСКА Михаил Барышев написал явку с повинной о вымогательстве у него взяток руководителем военного следствия Александром Сорочкиным, который после этого быстро ушел на пенсию. 5

Здоровье Российские медики выявили новое клиническое проявление коронавируса 27 апреля пациентка поступила в Федеральный научно-клинический центр (ФНКЦ) ФМБА России с типичными клиническими проявлениями новой коронавирусной инфекции (заложенность носа, повышение температуры тела до 38 градусов Цельсия, кашель, симптом "матового стекла" в легких), тест на COVID-19 был положительным.

Общество В Крыму выявили шесть новых носителей SARS-CoV-2 Симферополь, 14 мая 2020, 10:18 — REGNUM За сутки у шести жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Политика МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России МИД направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием выступить с опровержением данных о занижении смертности от коронавируса в России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. 1,1K

Общество В США мясо оказалось недоступным для простых американцев В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых. 56

Единоборства Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. 10

Общество Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов. 481

Авто Гражданский седан Aurus заметили в Европе На европейских дорогах заметили люксовый седан Aurus Senat.

Общество Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха. 672

Кино Актриса театра и кино Алла Мещерякова умерла на 78-м году жизни Актриса театра и кино Алла Мещерякова скончалась в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов разводится с женой Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной. 82