Общество

REGNUMREGNUMВ России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
Читать в источнике
Комментировать133
с чего всё началось

Кофе впервые обогнал чай по популярности в России

В предыдущие два года россияне за год употребляли примерно одинаковое количество чая и кофе — по 160 тыс. т. Данные об импорте, которые РБК рассчитал на основе данных Федеральной таможенной службы, подтверждают численное превосходство кофе.
РБК00:00

Подробнее о событии

Кофе впервые обогнал чай по потреблению в России

Коммерсантъ02:37

Кофе впервые стал популярнее чая в России

Газета.Ru02:11

В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

REGNUM00:28

Россияне впервые стали потреблять кофе больше, чем чая

РИА Новости01:31

Кофе впервые обошел чай по популярности в России

Известия01:10

Россия впервые перестала быть «чайной страной»

Московский Комсомолец01:45

Кофе впервые обогнал чай по популярности в России

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 12 мая в 03:01
122
Общество

У Саудовской Аравии возникли проблемы в США с разгрузкой нефти

Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 12:30
79
Экономика

Газпром в I квартале впервые в истории ушел в убыток по РСБУ

Головная компания ПАО "Газпром" в первом квартале 2020 года получила 306,231 млрд рублей убытка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных монополии.
Интерфакс вчера в 13:33
1
Единоборства

Гловер Тейшейра нокаутировал Энтони Смита на UFC Fight Night 171

В Джексонвилле завершился UFC Fight Night 171, главным событием которого стал бой в полутяжелом весе между Энтони Смитом и Гловером Тейшейрой.
Sports.ru 00:28
1
Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
1K
Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
Известия вчера в 22:24
30
Политика

Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства

Ранее Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном.
РИА Новости 02:38
Общество

Названы последствия отказа Швеции от карантина

Несмотря на отказ от карантина, жителям страны рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и поездок, а при симптомах оставаться дома.
Рамблер вчера в 11:51
2
Политика

Экс-начальник ЦСКА обвинил зама Бастрыкина в вымогательстве взятки

Обвиняемый в получении взяток на 23,5 млн рублей бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил и ЦСКА Михаил Барышев написал явку с повинной о вымогательстве у него взяток руководителем военного следствия Александром Сорочкиным, который после этого быстро ушел на пенсию.
Первое антикоррупционное СМИ 00:49
5
Экономика

Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза

Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.
Российская газета 02:47
1
Общество

Карта распространения коронавируса в Свердловской области обновилась

В уральской столице коронавирус подхватили уже 1475 человек, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 02:10
161
Здоровье

Российские медики выявили новое клиническое проявление коронавируса

27 апреля пациентка поступила в Федеральный научно-клинический центр (ФНКЦ) ФМБА России с типичными клиническими проявлениями новой коронавирусной инфекции (заложенность носа, повышение температуры тела до 38 градусов Цельсия, кашель, симптом "матового стекла" в легких), тест на COVID-19 был положительным.
Интерфакс 03:10
Общество

В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек

За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
43
Общество

В Крыму выявили шесть новых носителей SARS-CoV-2

Симферополь, 14 мая 2020, 10:18 — REGNUM За сутки у шести жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:18
Политика

МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России

МИД направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием выступить с опровержением данных о занижении смертности от коронавируса в России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Вести ФМ 01:55
1,1K
Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
324
Футбол

Московский «Спартак» передал тульскому «Арсеналу» эстафету добра

Тульские новости вчера в 13:00
Общество

В США мясо оказалось недоступным для простых американцев

В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
56
Единоборства

Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
10
Общество

Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
481
Футбол

Шевченко: «Хочу стать тренером „Милана“»

Евро-футбол.ру вчера в 10:15
Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
1,5K
Авто

Гражданский седан Aurus заметили в Европе

На европейских дорогах заметили люксовый седан Aurus Senat.
Тарантас Ньюс 02:13
Общество

Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 13:18
2K
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк

Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru вчера в 09:24
4
Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
12
Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM вчера в 03:40
672
Кино

Актриса театра и кино Алла Мещерякова умерла на 78-м году жизни

Актриса театра и кино Алла Мещерякова скончалась в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ.
Агентство Москва 02:56
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
82
Общество

Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса

В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv вчера в 14:25
396
Как работают Яндекс.Новости?
Главное