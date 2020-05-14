Общество
REGNUMВ России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
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с чего всё началось
В предыдущие два года россияне за год употребляли примерно одинаковое количество чая и кофе — по 160 тыс. т. Данные об импорте, которые РБК рассчитал на основе данных Федеральной таможенной службы, подтверждают численное превосходство кофе.РБК00:00
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 12 мая в 03:01
Общество
У Саудовской Аравии возникли проблемы в США с разгрузкой нефти
Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 12:30
Экономика
Газпром в I квартале впервые в истории ушел в убыток по РСБУ
Головная компания ПАО "Газпром" в первом квартале 2020 года получила 306,231 млрд рублей убытка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных монополии.
Интерфакс вчера в 13:33
Единоборства
Гловер Тейшейра нокаутировал Энтони Смита на UFC Fight Night 171
В Джексонвилле завершился UFC Fight Night 171, главным событием которого стал бой в полутяжелом весе между Энтони Смитом и Гловером Тейшейрой.
Sports.ru 00:28
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
Известия вчера в 22:24
Политика
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Ранее Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном.
РИА Новости 02:38
Общество
Названы последствия отказа Швеции от карантина
Несмотря на отказ от карантина, жителям страны рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и поездок, а при симптомах оставаться дома.
Рамблер вчера в 11:51
Политика
Экс-начальник ЦСКА обвинил зама Бастрыкина в вымогательстве взятки
Обвиняемый в получении взяток на 23,5 млн рублей бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил и ЦСКА Михаил Барышев написал явку с повинной о вымогательстве у него взяток руководителем военного следствия Александром Сорочкиным, который после этого быстро ушел на пенсию.
Первое антикоррупционное СМИ 00:49
Экономика
Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза
Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.
Российская газета 02:47
Общество
Карта распространения коронавируса в Свердловской области обновилась
В уральской столице коронавирус подхватили уже 1475 человек, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 02:10
Здоровье
Российские медики выявили новое клиническое проявление коронавируса
27 апреля пациентка поступила в Федеральный научно-клинический центр (ФНКЦ) ФМБА России с типичными клиническими проявлениями новой коронавирусной инфекции (заложенность носа, повышение температуры тела до 38 градусов Цельсия, кашель, симптом "матового стекла" в легких), тест на COVID-19 был положительным.
Интерфакс 03:10
Общество
В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек
За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
Общество
В Крыму выявили шесть новых носителей SARS-CoV-2
Симферополь, 14 мая 2020, 10:18 — REGNUM За сутки у шести жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:18
Политика
МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России
МИД направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием выступить с опровержением данных о занижении смертности от коронавируса в России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Вести ФМ 01:55
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Футбол
Московский «Спартак» передал тульскому «Арсеналу» эстафету добра
Тульские новости вчера в 13:00
Общество
В США мясо оказалось недоступным для простых американцев
В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
Единоборства
Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
Общество
Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
Футбол
Шевченко: «Хочу стать тренером „Милана“»
Евро-футбол.ру вчера в 10:15
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Авто
Гражданский седан Aurus заметили в Европе
На европейских дорогах заметили люксовый седан Aurus Senat.
Тарантас Ньюс 02:13
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк
Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru вчера в 09:24
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM вчера в 03:40
Кино
Актриса театра и кино Алла Мещерякова умерла на 78-м году жизни
Актриса театра и кино Алла Мещерякова скончалась в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ.
Агентство Москва 02:56
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv вчера в 14:25