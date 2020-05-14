В 2019 году Россия завезла 413,3 тыс. т основных видов кофе (таможенный код 0901; не учитывает растворимый кофе) и 314,2 тыс. т всех возможных видов чая (код 0902). Кофе завозили в основном из Вьетнама, Бразилии и Италии, чай — из Индии, Шри-Ланки и Кении.

с чего всё началось

В прошлом году россияне выпили 180 тысяч тонн кофейных напитков, в то время как потребление чая составило лишь 140 тысяч тонн. Таким образом, впервые Россия утратила статус "чайной страны", пишет РБК.

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