Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей. Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств.

с чего всё началось

Различные российские эксперты сообщают о большом росте автокредитов во всех кредитных организациях страны. При этом всё больше россиян покупает не новые машины, а подержанные. Общая сумма всех взятых займов повысилась с начала года на 25% в денежном эквиваленте.

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

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