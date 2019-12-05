Авто

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств. При этом доля автокредитов в продажах новых автомобилей сокращается, но начинает расти число займов в сегменте подержанных машин.
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с чего всё началось

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей. Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств.
Коммерсантъ01:05

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Россияне все чаще покупают подержанные авто на заемные средства

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Россияне все чаще покупают подержанные машины в кредит

Автоновости дня03:56

Россиянам перестало хватать на подержанные машины

Lenta.ru02:56

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

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Россияне покупают авто с пробегом все чаще на заемные средства

SpeedMe03:11

Россияне все чаще покупают подержанные автомобили на заемные средства

Тарантас Ньюс03:50

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Коммерсантъ01:05
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Политика

Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
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Медведев рассказал о своём самом сложном решении

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своём самом сложном решении.
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Культура

Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
REGNUM 02:21
Авто

На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Wroom.ru вчера в 00:00
Экономика

Лукашенко заявил об отсутствии потребности в российских кредитах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит у России кредитов и что он запретил белорусскому министерству финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) транш в размере $200 млн.
Известия 07:00
Происшествия

В Петербурге задержали забросавшего Вечный огонь снегом подростка

РБК 03:57
Происшествия

В Калуге 26 человек пострадали в результате ДТП

RT на русском 05:48
Шоу-бизнес

Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян

Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:39
Общество

Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

REGNUM 06:13
Политика

Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Российская газета 03:37
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
РИА Новости 05:46
Общество

Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии

BFM.ru вчера в 09:15
Политика

«Интерфакс»: убитый в Берлине чеченец участвовал в терактах

В мае и августе 2003 года Хангошвили якобы участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил на дороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки в Ингушетии.
Snob.ru 01:06
Общество

«Ведомости»: судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

Совет судей разрабатывает проект защиты от "тенденциозных публикаций" и предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.
РИА Новости 01:05
Общество

Французы начинают бессрочную забастовку против пенсионной реформы

Разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
BFM.ru 04:10
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания 03 декабря в 10:17
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Кино

Названы самые любимые новогодние фильмы россиян

Ридус 06:36
Политика

Россия высылает болгарского дипломата

Москва объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в ответ на решение Софии о высылке российского дипломата в конце октября, заявили в МИД Болгарии.
RT на русском 05:41
Армия и оружие

США завершили отвод войск с севера Сирии

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке арабской республики с целью их охраны от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).
ТАСС 01:45
Политика

Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Lenta.ru 06:08
Футбол

FARE обвинила итальянскую газету в разжигании расизма

Напомним, что газета анонсировала матч чемпионата Италии между «Интером» и «Ромой» заголовком «Черная пятница», поместив на первую полосу фотографии темнокожих футболистов Ромелу Лукаку и Криса Смоллинга.
Sportbox.RU 04:38
Армия и оружие

Часть новых российских вооружений может быть учтена в договоре СНВ-3

Включение новейших российских вооружений – межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока для МБР «Авангард» – не потребует новой процедуры ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
Ведомости вчера в 07:19
Политика

Медведев оценил законопроект о домашнем насилии

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, готовящийся к принятию в России, прокомментировал на пресс-конференции по итогам года глава правительства Дмитрий Медведев.
Сусанин 06:32
Шоу-бизнес

Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения

Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
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Шоу-бизнес

Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
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Политика

В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа

В конгрессе США нашли основания для импичмента Дональда Трампа. Американцы считают, что президент превысил свои полномочия.
Piter.tv вчера в 23:43
Политика

В Раде подрались депутаты из партии Зеленского

Предыдущая драка в Верховной Раде произошла между депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николаем Скориком и избранником от фракции президента Украины «Слуга народа» Николаем Тищенко.
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Политика

Зеленский предложит Раде продлить «особый статус» Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие.
РИА Новости 06:14
Шоу-бизнес

Звезда «Ла-Ла Ленда» Эмма Стоун выходит замуж

После двухлетнего романа актриса Эмма Стоун и режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери объявили о помолвке.
Пятый канал 02:41
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