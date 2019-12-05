Авто
КоммерсантъРоссияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства
Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств. При этом доля автокредитов в продажах новых автомобилей сокращается, но начинает расти число займов в сегменте подержанных машин.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей. Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств.Коммерсантъ01:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Общество
В России ввели электронные трудовые книжки
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Спорт
Медведев прокомментировал допинговый скандал
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что проблема допинга в стране существует, но ситуация с допинговым скандалом напоминает ему «бесконечный антироссийский сериал».
Политика
Медведев пообещал не закрывать YouTube
«YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube»,-- заявил господин Медведев.
Политика
Медведев назвал реальной угрозу отключения РФ от глобального Интернета
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что угроза отключения страны от глобального Интернета реальна.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Здоровье
В Минздраве рассказали о нынешней ситуации с трансплантологом Каабаком
18 ноября стало известно об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги Надежды Бабенко.
Политика
Лукашенко оценил заявления об угрозе агрессии России против Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко назвал фейком заявления о существующей угрозе нападения России или западных стран на Минск.
Шоу-бизнес
Ургант посоветовал Певцову назвать Познера «врагом народа»
Ранее актер Дмитрий Певцов опубликовал видео в своем аккаунте в Инстаграм, где предстал перед публикой в образе бывшего советского лидера Иосифа Сталина и назвал журналиста Владимира Познера «врагом России», который хочет, чтобы страна вымерла.
Футбол
УЕФА назвал состав корзин для жеребьевки Лиги наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил состав корзин для жеребьевки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21.
Шоу-бизнес
Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян
Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Политика
СБУ отпустила задержанного члена партии «Единая Россия»
Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Футбол
Глава УЕФА назвал систему VAR бардаком
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о своём негативном отношении к системе видеопомощи рефери (VAR).
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Политика
Медведев заявил об угрозе «беспощадного бунта» в России
Отсутствие законодательного регулирования выражения протестных настроений на улицах может привести к «бунту беспомощному и беспощадному».
Хоккей
Овечкин применил паяльную лампу во время матча НХЛ
Во встрече с "Сан-Хосе" один из лучших игроков НХЛ из-за проблемы с коньком задержался в раздевалке во время перерыва и присоединился к партнерам спустя несколько минут.
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Финансы
Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне
Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
Футбол
Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
Хоккей
СКА обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Петербургский СКА обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Фигурное катание
Евгения Медведева жестко ответила на вопрос фаната в Instagram
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно жестко ответила на вопрос фаната в ленте социальной сети Instagram.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
«Могло быть гораздо хуже»: FT узнала детали переговоров «Яндекса» с Кремлем
"Могло быть гораздо хуже", — заявил газете один из источников.
Футбол
Питер Крауч: Салах превратился в эгоистичного нападающего
Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч считает, что египетский форвард команды Мохамед Салах остался недоволен тем, что не принял участия в игре против «Эвертона».
Кино