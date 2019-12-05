Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей. Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств.

с чего всё началось

Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств. При этом доля автокредитов в продажах новых автомобилей сокращается, но начинает расти число займов в сегменте подержанных машин.

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

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