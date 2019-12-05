Авто

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей. Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили в кредит

Автоновости дня03:56

Россиянам перестало хватать на подержанные машины

Lenta.ru02:56

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Коммерсантъ01:05

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Car.ru03:41

Россияне покупают авто с пробегом все чаще на заемные средства

SpeedMe03:11

Россияне стали брать подержанные машины в долг

Автомобили.ру03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Общество

Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

РИА Новости 02:02
Происшествия

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.
РИА Новости 02:46
Политика

Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав другого государства, в том числе «братской России».
RT на русском 03:40
Политика

Конгресс США нашел основания для импичмента Трампа

Глава юридического комитета конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что имеются достаточные основания для начала процедуры импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 22:38
Общество

Толстой: В Европе наказания за беспорядки строже, чем в России

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой прокомментировал заявления о сроках, которые могут получить фигуранты дел о массовых беспорядках в Москве.
Взгляд.ру 03:19
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском вчера в 13:51
Культура

Юля Михалкова снялась за пультом и рассказала о секретной кнопке

АиФ Урал 01:05
Транспорт

Тверскую улицу в Москве впервые перекроют на 10 дней из-за Нового года

В центре Москвы с 28 декабря по 6 января изменится схема движения автомобильного транспорта.
РБК 03:14
Политика

Премьер Болгарии отреагировал на слова Путина о «Турецком потоке»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ответил на слова президента России Владимира Путина о том, что София сознательно затягивает реализацию проекта "Турецкий поток".
Известия вчера в 19:02
Происшествия

Суд отказался восстановить на службе полицейского по делу Голунова

Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе сержанта полиции Максима Уметбаева, уволенного после задержания журналиста Ивана Голунова.
RT на русском 03:51
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки и акции на покупку автомобилей Lada

Компания "АвтоВАЗ" предлагает воспользоваться спецпредложениями, скидки по которым могут составить от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от акции и модели.
Новые автомобили 03 декабря в 05:39
Политика

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 08:41
Политика

Меркель объяснила высылку российских дипломатов из ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель пояснила высылку российских дипломатов.
Газета.Ru вчера в 09:49
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

Хищение в размере 1,6 миллиарда рублей выявлено при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области, задержаны трое подозреваемых, сообщает пресс-служба СК РФ.
РИА Новости вчера в 07:35
Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде

LiveResult.Ru вчера в 11:59
Наука

Создан метод измерения давления через емкость

Немецкие физики из Федерального физико-технического центра разработали метод измерения давления через емкость.
МедиаПоток вчера в 12:12
Транспорт

«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года

Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
REGNUM 03:08
Экономика

Минстрой предложил увеличить норматив стоимости жилья в РФ почти на 2%

Минстрой России предложил увеличить норматив средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья почти на 2% в первом полугодии 2020 года.
ТАСС вчера в 08:26
Общество

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

Le Monde отмечает, что имена десяти других «офицеров ГРУ» уже были известны, их связывают с отравлением Скрипалей (Руслан Боширов, Александр Петров, Сергей Федотов, Сергей Павлов), покушением на бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии (Николай Конихин, Иван Лебедев, Данил Степанов, Георгий Горшков), а также попыткой госпереворота в Черногории (Владимир Попов, Эдуард Широков).
РБК 03:40
Происшествия

На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
ТАСС 03:31
Политика

СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Ведомости вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова

Поклонники «Мисс России-2003» были уверены, что блондинка и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Булатов, еще не расписаны.
Lisa.ru вчера в 08:01
Космос

Новые спутники связи и вещания «Экспресс» отправятся в космос в марте

3DNews 03:16
Транспорт

Появилось видео проезда двухэтажного поезда по Крымскому мосту

В Сети появилось видео, на котором запечатлено движение двухэтажного поезда по Крымскому мосту. Ролик был опубликован в соцсети «ВКонтакте».
Взгляд.ру вчера в 07:14
Транспорт

В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на площадках спецтехники

РБК вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Ургант пошутил про видеообращение Певцова к Познеру

РБК 03:18
Авто

Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

Car.ru вчера в 01:37
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Газета.Ru вчера в 17:27
Общество

Стоимость ОСАГО может быть увеличена

Тарифный коридор ОСАГО может быть расширен на 30%, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).
RT на русском вчера в 20:55
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая рассказала о рождении третьего ребенка

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая родила третьего ребенка.
РИА Новости вчера в 08:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное