Авто

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств. При этом доля автокредитов в продажах новых автомобилей сокращается, но начинает расти число займов в сегменте подержанных машин.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей. Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств.
Коммерсантъ01:05

Подробнее о событии

Россияне все чаще покупают подержанные авто на заемные средства

Новые автомобили04:46

Россияне все чаще покупают подержанные машины в кредит

Автоновости дня03:56

Россияне покупают авто с пробегом все чаще на заемные средства

SpeedMe03:11

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Car.ru03:41

Россияне все чаще покупают подержанные автомобили на заемные средства

Тарантас Ньюс03:50

Россиянам перестало хватать на подержанные машины

Lenta.ru02:56

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Коммерсантъ01:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 09:06, Ашберн
Происшествия

В Санкт-Петербурге водитель Audi разбил 13 машин

Известия 07:08
Экономика

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Интерфакс 07:42
Шоу-бизнес

Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
REGNUM 02:21
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика

Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
РИА Новости 08:36
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Хоккей

Во время матча НХЛ Овечкин использовал паяльную лампу

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон», не набирает очков второй матч подряд.
DixiNews 03:37
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости 07:33
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Общество

Совет судей отклонил идею о наказании СМИ за фейковые новости о судах

Совет судей России отклонил идею введения ответственности для СМИ за умаление авторитета судебной власти в публикациях, давление на суды и попытки манипулировать общественным мнением в отношении их деятельности.
Известия 08:13
Политика

«Нафтогаз» ответил на заявление главы «Газпрома» о тарифах на транзит

Тарифы на транзит российского газа, предлагаемые Украиной «Газпрому» в рамках обсуждения условий нового транзитного контракта, рассчитаны по методологии ЕС и не могут быть завышенными, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Rambler News Service вчера в 14:37
Происшествия

В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Вести.Ru 05:28
Политика

В офисе Зеленского допустили дополнительные полномочия для Донбасса

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что по итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, в Конституцию страны могут быть внесены изменения, касающиеся децентрализации.
РБК 08:37
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК 03 декабря в 21:00
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru 04:48
Политика

Оператор «Северного потока — 2» ускорил строительство газопровода

Работа по укладке труб газопровода «Северный поток — 2» оператором Nord Stream 2 AG ведется активнее.
REGNUM 04:48
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Авто

KIA рассказала о новинках для России в 2020 году

Российский сегмент компании KIA поделился подробностями о том, какие автомобили поступят в 2020 году на продажу в автосалоны.
Car.ru вчера в 07:12
Шоу-бизнес

Пианино и мамины фото: Дмитрий Шепелев показал комнату сына

О сыне телеведущий чаще рассказывает, но очень редко показывает.
Wday.ru 07:53
Шоу-бизнес

Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах

Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах Елене Летучей исполняется 41 год.
Экспресс газета вчера в 22:30
Религия

Киселев призывает РПЦ разрешить верующим ЭКО и суррогатное материнство

Русская православная церковь могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей, заявил телеведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселев.
ФАН вчера в 16:14
Политика

Путин пригласил 96-летнего ветерана из Ейска на Парад Победы

Президент России Владимир Путин пригласил на Парад Победы 96-летнего ветерана из Ейска.
News.ru 08:40
Культура

Путин наградил победителя конкурса «Доброволец России»

Президент Владимир Путин вручил премию победительнице всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» Инессе Клюкиной.
Взгляд.ру 07:35
Политика

Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов

В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Газета.Ru 07:50
Экономика

«Роснано» получит 20 миллиардов рублей на развитие цифровой экономики

Отмечается, что на создание фонда будет выделено 20 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 20:13
Общество

Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим

Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
РИА Новости 05:25
Экономика

Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН.
Российская газета вчера в 05:26
Происшествия

На Урале подростка заподозрили в изнасиловании 11-летней девочки

Российская газета вчера в 05:50
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

Журнал "КиноРепортер" вручил собственную премию. Ею отмечены самые заметные персоны и события в отечественном кино и на телевидении.
Россия – Культура 02:14
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания вчера в 09:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное