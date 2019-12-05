Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей. Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств.

с чего всё началось

Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств. При этом доля автокредитов в продажах новых автомобилей сокращается, но начинает расти число займов в сегменте подержанных машин.

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Шоу-бизнес Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.

Политика Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

Общество ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

Политика Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Общество Совет судей отклонил идею о наказании СМИ за фейковые новости о судах Совет судей России отклонил идею введения ответственности для СМИ за умаление авторитета судебной власти в публикациях, давление на суды и попытки манипулировать общественным мнением в отношении их деятельности.

Политика «Нафтогаз» ответил на заявление главы «Газпрома» о тарифах на транзит Тарифы на транзит российского газа, предлагаемые Украиной «Газпрому» в рамках обсуждения условий нового транзитного контракта, рассчитаны по методологии ЕС и не могут быть завышенными, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Политика В офисе Зеленского допустили дополнительные полномочия для Донбасса Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что по итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, в Конституцию страны могут быть внесены изменения, касающиеся децентрализации.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

Политика Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.

Политика Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Религия Киселев призывает РПЦ разрешить верующим ЭКО и суррогатное материнство Русская православная церковь могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей, заявил телеведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселев.

Политика Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.

Общество Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.