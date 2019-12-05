Авто
КоммерсантъРоссияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства
Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств. При этом доля автокредитов в продажах новых автомобилей сокращается, но начинает расти число займов в сегменте подержанных машин.
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Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей. Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств.Коммерсантъ01:05
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В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»
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Экономика
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Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
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Политика
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Авто
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Шоу-бизнес
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О сыне телеведущий чаще рассказывает, но очень редко показывает.
Шоу-бизнес
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Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах Елене Летучей исполняется 41 год.
Религия
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Отмечается, что на создание фонда будет выделено 20 миллиардов рублей.
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Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим
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Экономика
Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума
В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН.
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На Урале подростка заподозрили в изнасиловании 11-летней девочки
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Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
Журнал "КиноРепортер" вручил собственную премию. Ею отмечены самые заметные персоны и события в отечественном кино и на телевидении.
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