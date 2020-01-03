с чего всё началось

Значительное число россиян решили отправиться в страны Европы через Белоруссию, это привело к образованию очередей на границе, заявили в Государственном пограничном комитете страны. С начала года были оформлены 140 тысяч граждан, 70% из них являются гражданами России.

Россияне встали в очередях на границе с Белоруссией

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