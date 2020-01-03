Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссияне встали в очередях на границе с Белоруссией

Значительное число россиян решили отправиться в страны Европы через Белоруссию, это привело к образованию очередей на границе, заявили в Государственном пограничном комитете страны. С начала года были оформлены 140 тысяч граждан, 70% из них являются гражданами России.
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с чего всё началось
Как сообщается
 на сайте погранкомитета, в преддверии новогодних праздничных дней на границе Белоруссии были зафиксированы ожидаемые колебания пассажиропотока.
РИА Новости07:10

Подробнее о событии

Большинство выезжающих в Европу через Беларусь россияне

Piter.tv07:58

Сотни российских туристов застряли в очередях на границе с Белоруссией

Авторадио07:32

Россиян ждут праздничные пробки на границе Белоруссии

Фонтанка.Ру06:13

Сотни российских туристов застряли в очередях на границе с Белоруссией

Говорит Москва06:52

Россияне встали в очередях на границе с Белоруссией

Московский Комсомолец06:29

Среди выезжающих в Европу через Белоруссию большинство россияне

РИА Новости07:10

Россиян назвали ответственными за очереди на границе Белоруссии и ЕС

News.ru05:51
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:33, Ашберн

«Очереди связаны с выходными в России»: в Госпогранкомитете прокомментировали ситуацию на границе

КП - Беларусь06:47
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:33, Ашберн
Политика

Иран пригрозил скорым ответом США на убийство Сулеймани

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что убийством бригадного генерала Касема Сулеймани США перешли «красную черту».
Росбалт 06:57
Футбол

Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»

По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 13:42
Футбол

СМИ: После срыва трансфера Дембеле «Челси» сосредоточит внимание на Чалове

Как сообщает Evening Standard, лондонцы не сумели договориться о переходе нападающего «Лиона» Муссы Дембеле и теперь переключили внимание на 21-летнего Чалова.
Матч ТВ 07:11
Общество

Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в Подмосковье

Lenta.ru 06:03
Энергетика

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Московский Комсомолец 02:36
Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета 01 января в 03:11
Энергетика

Транзит российского газа через Украину увеличился на 3% за 2019 год

"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдавию составляют 89,6 млрд куб. м, что больше на 3% или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год", - сказано в сообщении.
ТАСС 07:25
Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Евразия Daily вчера в 07:24
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире

Американский журнал The National Interest включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире, отметив её хорошую подготовку и боеспособность.
RT на русском 00:46
Происшествия

Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
ProGorodChelny.ru 06:13
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС 07:28
Политика

СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
РБК 07:23
Здоровье

Первую смерть от гриппа зарегистрировали на Украине

При первых признаках болезни следует немедленно обратиться к врачу, говорится в сообщении.
Украина.ру 07:12
Происшествия

В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо

"Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.
ТАСС 07:58
Происшествия

Поездка по городу на такси обошлась россиянину в 649 тысяч рублей

В общей сложности поездка обошлась россиянину в 649 тысяч рублей.
Lenta.ru 08:16
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Политика

В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
RT на русском 04:21
Кино

В прокат вышел российский фантастический блокбастер «Вторжение»

Картину снимали в Москве, Калининграде, на Камчатке и в Венгрии. 1 января фильм вышел на широкий экран.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Курникова опубликовала милое видео с детьми от Иглесиаса

Теннисистка опубликовала в Instagram милое видео с малышами. На кадрах дети бегут по лужайке, но путь им преграждает сетка.
ТВ Центр 07:18
Общество

В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей

Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Эхо Москвы 01:30
Происшествия

Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге

Известия вчера в 13:17
Происшествия

В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии

В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.
RT на русском 05:05
Культура

Омский хор записал свою версию песни на тему «Ведьмака»

Ролик выложила на своей странице в «Инстраграме» омская филармония. В записи солирует артист омского хора Валерий Подворный.
Город55.ру вчера в 03:44
Политика

Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
РИА Новости вчера в 12:39
Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают ухода Погба из клуба

Издание The Times сообщает, что футболисты "Манчестер Юнайтед" ждут ухода из клуба французского полузащитника Поля Погба.
Sport.ru 07:29
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Политика

Новый руководитель ГБР заявила о нарушениях в работе Бюро

Как заявила Ирина Венедиктова, во время ее ознакомления с работой бюро были установлены существенные нарушение в организации деятельности подразделений ГБР.
Украина.ру 04:21
Общество

Синоптики предсказали аномальную погоду в январе

В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
РИА Новости 07:19
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева вышла в свет после операции

Телеведущая Лера Кудрявцева после операции посетила ледовое шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской.
Вечерняя Москва 05:16
Происшествия

Мать съела сердце девушки сына ради богатства

Lenta.ru 04:02
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