Общество
Московский КомсомолецРоссияне встали в очередях на границе с Белоруссией
Значительное число россиян решили отправиться в страны Европы через Белоруссию, это привело к образованию очередей на границе, заявили в Государственном пограничном комитете страны. С начала года были оформлены 140 тысяч граждан, 70% из них являются гражданами России.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте погранкомитета, в преддверии новогодних праздничных дней на границе Белоруссии были зафиксированы ожидаемые колебания пассажиропотока.РИА Новости07:10
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Политика
Иран пригрозил скорым ответом США на убийство Сулеймани
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что убийством бригадного генерала Касема Сулеймани США перешли «красную черту».
Футбол
Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Футбол
СМИ: После срыва трансфера Дембеле «Челси» сосредоточит внимание на Чалове
Как сообщает Evening Standard, лондонцы не сумели договориться о переходе нападающего «Лиона» Муссы Дембеле и теперь переключили внимание на 21-летнего Чалова.
Энергетика
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину увеличился на 3% за 2019 год
"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдавию составляют 89,6 млрд куб. м, что больше на 3% или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год", - сказано в сообщении.
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире
Американский журнал The National Interest включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире, отметив её хорошую подготовку и боеспособность.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Происшествия
По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
Политика
СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина
Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
Здоровье
Первую смерть от гриппа зарегистрировали на Украине
При первых признаках болезни следует немедленно обратиться к врачу, говорится в сообщении.
Происшествия
В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо
"Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.
Происшествия
Поездка по городу на такси обошлась россиянину в 649 тысяч рублей
В общей сложности поездка обошлась россиянину в 649 тысяч рублей.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Политика
В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
Кино
В прокат вышел российский фантастический блокбастер «Вторжение»
Картину снимали в Москве, Калининграде, на Камчатке и в Венгрии. 1 января фильм вышел на широкий экран.
Шоу-бизнес
Курникова опубликовала милое видео с детьми от Иглесиаса
Теннисистка опубликовала в Instagram милое видео с малышами. На кадрах дети бегут по лужайке, но путь им преграждает сетка.
Общество
В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей
Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Происшествия
Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге
Происшествия
В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии
В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.
Культура
Омский хор записал свою версию песни на тему «Ведьмака»
Ролик выложила на своей странице в «Инстраграме» омская филармония. В записи солирует артист омского хора Валерий Подворный.
Политика
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
Футбол
Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают ухода Погба из клуба
Издание The Times сообщает, что футболисты "Манчестер Юнайтед" ждут ухода из клуба французского полузащитника Поля Погба.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Политика
Новый руководитель ГБР заявила о нарушениях в работе Бюро
Как заявила Ирина Венедиктова, во время ее ознакомления с работой бюро были установлены существенные нарушение в организации деятельности подразделений ГБР.
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в январе
В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева вышла в свет после операции
Телеведущая Лера Кудрявцева после операции посетила ледовое шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской.