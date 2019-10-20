с чего всё началось

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ и ЦПК.

Экономика Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.

Происшествия Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Политика Британский киберцентр заявил, что российские хакеры выдают себя за иранских В британском национальном центре компьютерной безопасности (NCSC) заявили, что российские хакеры совершили кибератаки на компьютерные сети десятков стран через устройства в Иране.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».

Кино Режиссеры одобрили открытие базы с данными о господдержке киноотрасли Российские режиссеры положительно отзываются о создании открытой базы данных о господдержке кинопроектов, которая начала работу на сайте Фонда кино в разделе ЕАИС.

Политика Два американских патрульных катера прибыли в Одессу Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два катера класса Island - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в 2018 году.

Единоборства Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.

Политика Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году "Партнеры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году", - отметил министр по итогам переговоров со своей болгарской коллегой Екатериной Захариевой.

Авто Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей По информации службы, налог на катер с двигателем мощностью 2000 лошадиных сил составил 100 тысяч рублей, за катер с двигателем в 1430 "лошадок" владельцу придется уплатить 71,5 тысячи.

Общество Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж. Ее избранником стал арт-дилер Кук Мэруни, сообщает Fox News.

Общество Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.

Происшествия Прокуратура запросила 7 лет колонии для «Свидетеля Иеговы» из Томска Прокуратура во время прений в Октябрьском районном суде Томска запросила для последователя «Свидетелей Иеговы» Сергея Климова семь лет колонии общего режима, пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на адвоката Артура Леонтьева.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.

Общество Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.

Общество Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.

Общество Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей Китай впервые обогнал США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк с супругой гостил Владимир Зеленский Актриса поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Украины. Политик с супругой неоднократно гостили у Заворотнюк.

Политика Россия и Египет хотят возобновить авиасообщение Лидеры Египта и России обсудят восстановление авиасообщения между странами в рамках саммита «Россия — Африка», который состоится в Сочи 23–24 октября.