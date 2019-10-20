Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ и ЦПК.
Читать в источнике
Комментировать143
с чего всё началось
Спустя 20 лет ВЦИОМ
 и Центр политической конъюнктуры на основе предварительного исследования «зрительских симпатий» ограничили список «претендентов» 11 персонажами советских и российских фильмов, причем из советского кино отбор прошли только Штирлиц, профессор Преображенский, Семен Семенович Горбунков из «Бриллиантовой руки» и Екатерина из «Москва слезам не верит».
Коммерсантъвчера в 18:36

Подробнее о событии

Россияне назвали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Lenta.ruвчера в 21:43

Путина назвали идеальным политическим лидером. «Штирлиц у нас и так во власти»

URA.Ru04:45

Наилучшими политиками россияне назвали Штирлица и профессора Преображенского

Интерфакс01:29

Россияне назвали необходимые политикам качества киногероев

РБКвчера в 22:57

Киногерои Штирлиц и профессор Преображенский больше всего соответствует представлениям россиян об идеальном политике

Эхо Москвы07:08

Граждане России считают Штирлица и профессора Преображенского лучшими кандидатами на пост президента

Коммерсантъвчера в 18:36

Штирлиц и профессор Преображенский могли бы стать лучшими российскими политиками

Ведомостивчера в 17:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню

Известия вчера в 16:06
Игры

Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото

3DNews 19 октября в 15:08
Экономика

Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы

Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Известия 04:15
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Политика

Британский киберцентр заявил, что российские хакеры выдают себя за иранских

В британском национальном центре компьютерной безопасности (NCSC) заявили, что российские хакеры совершили кибератаки на компьютерные сети десятков стран через устройства в Иране.
Газета.Ru 04:22
Общество

Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости 07:10
Фигурное катание

Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

Газета.Ru вчера в 22:35
Кино

Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

РИА Новости вчера в 09:05
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Кино

Режиссеры одобрили открытие базы с данными о господдержке киноотрасли

Российские режиссеры положительно отзываются о создании открытой базы данных о господдержке кинопроектов, которая начала работу на сайте Фонда кино в разделе ЕАИС.
РИА Новости 06:47
Политика

Два американских патрульных катера прибыли в Одессу

Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два катера класса Island - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в 2018 году.
Газета.Ru 05:23
Единоборства

Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи

Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Sport.ru 05:59
Политика

Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году

"Партнеры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году", - отметил министр по итогам переговоров со своей болгарской коллегой Екатериной Захариевой.
Российская газета 06:08
Армия и оружие

Шойгу: в Сирии 12 тюрем с террористами остались без охраны

Двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами оказались без охраны в Сирии в результате турецкой операции.
Радио Sputnik 02:20
Происшествия

Учительница в Татарстане заклеила первоклассникам рты скотчем

Известия 06:36
Авто

Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей

По информации службы, налог на катер с двигателем мощностью 2000 лошадиных сил составил 100 тысяч рублей, за катер с двигателем в 1430 "лошадок" владельцу придется уплатить 71,5 тысячи.
Российская газета 06:35
Политика

Премьер Украины призвал не связывать с Зеленским юмор «Квартала 95»

News.ru 07:30
Общество

Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж. Ее избранником стал арт-дилер Кук Мэруни, сообщает Fox News.
Росбалт 02:15
Общество

Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки

Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.
Коммерсантъ 03:04
Технологии

Новый чехол для телефона из искусственной кожи «чувствует» щекотку

Научная Россия вчера в 04:04
Происшествия

Прокуратура запросила 7 лет колонии для «Свидетеля Иеговы» из Томска

Прокуратура во время прений в Октябрьском районном суде Томска запросила для последователя «Свидетелей Иеговы» Сергея Климова семь лет колонии общего режима, пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на адвоката Артура Леонтьева.
Медиазона 03:53
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Экономика

Собянин рассказал об открытии нового производства в Москве

ТВ Центр 07:12
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Общество

Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании

Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
Евразия Daily 04:44
Общество

Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей

Китай впервые обогнал США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства.
Известия 06:47
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк с супругой гостил Владимир Зеленский

Актриса поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Украины. Политик с супругой неоднократно гостили у Заворотнюк.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:37
Политика

Россия и Египет хотят возобновить авиасообщение

Лидеры Египта и России обсудят восстановление авиасообщения между странами в рамках саммита «Россия — Африка», который состоится в Сочи 23–24 октября.
vtomske.ru 05:19
Общество

«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках

«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Телеканал 360° 04:44
Финансы

«Траст» оспорил вывод из «Открытие Капитала» 17,3 млрд рублей

«Тренд» уступила «Открытие Капиталу» требования по долгу от февраля 2017 года на сумму почти €252 млн (17,3 млрд руб. на тот момент), оно было оплачено по номинальной стоимости.
Коммерсантъ 18 октября в 16:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Штирлиц
Персонаж
Литературный персонаж, герой многих произведений советского писателя Юлиана Семёнова, штандартенфюрер СС, советский разведчик-нелегал, работавший в интересах СССР в нацистской Германии и некоторых других странах. Персонаж придуман автором в 1965 году. Всесоюзную славу образу Штирлица принёс многосерийный телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» по одноимённому роману, где его роль сыграл Вячеслав Тихонов. Этот персонаж стал самым знаменитым образом разведчика в советской и постсоветской культуре.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное