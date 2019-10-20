Общество
Газета.RuРоссияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ и ЦПК.
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с чего всё началось
Спустя 20 лет ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры на основе предварительного исследования «зрительских симпатий» ограничили список «претендентов» 11 персонажами советских и российских фильмов, причем из советского кино отбор прошли только Штирлиц, профессор Преображенский, Семен Семенович Горбунков из «Бриллиантовой руки» и Екатерина из «Москва слезам не верит».Коммерсантъвчера в 18:36
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Штирлиц и профессор Преображенский могли бы стать лучшими российскими политиками
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