Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ и ЦПК.
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От Штирлица до Багрова

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URA.Ru04:45
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Ученый отметил, что в этом случае последствия будут более серьезными, чем при ЧП в Красноярском крае.
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Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.
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Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
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Во время военных учений «Гром-2019», на которых присутствовал президент Владимир Путин, ракеты «Калибр» взлетели не с первой попытки.
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В Пензе задержан мужчина, 17 лет назад расстрелявший троих человек

Следствие утверждает, что в ночь на 2 июня 2002 года данный гражданин расстрелял троих мужчин в Санкт-Петербурге.
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Момент столкновения трамвая и маршрутки в Петербурге попал на видео

Момент аварии с участием маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали 16 человек, попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.
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Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

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Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры

Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
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Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании

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До 27 человек увеличилось число пострадавших в результате прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края.
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Эксперты рассказали, что сохранить зрение при использовании смартфонов, планшетов и компьютеров можно, если не держать смартфон на близком расстоянии.
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Ольга Бузова случайно показала кольцо, похожее на помолвочное

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Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
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Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
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Вратарь Майкл Лейтон, ранее защищавший цвета «Филадельфии» и «Донбасса», вспомнил об играх в КХЛ. Он начал играть в «Донбассе» в 2013 году.
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