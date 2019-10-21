Общество
Газета.RuРоссияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ и ЦПК.
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Штирлиц и профессор Преображенский могли бы стать лучшими российскими политиками
Ведомостивчера в 17:26
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На Украине возобновили дело о вмешательстве в выборы президента США
На Украине возобновили уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году в интересах кандидата Хиллари Клинтон.
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Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР
Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.
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Болгария надеется построить газопровод «Балканский поток» до 2021 года
Болгария надеется, что строительство газопровода "Балканский поток" завершится в срок - до конца 2020 года, заявила журналистам вице-премьер, министр иностранных дел республики Екатерина Захариева по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
РИА Новости 07:07
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Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 03:43
Происшествия
В Новосибирске произошёл крупный пожар на складе
В Новосибирске произошло возгорание крыши производственного одноэтажного склада на площади, предположительно, 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
RT на русском 08:03
Общество
Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины
Ученый отметил, что в этом случае последствия будут более серьезными, чем при ЧП в Красноярском крае.
РИА Новости 05:53
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.
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Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию
Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
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РБК узнал о еще одном сбое на военных учениях с участием Путина
Во время военных учений «Гром-2019», на которых присутствовал президент Владимир Путин, ракеты «Калибр» взлетели не с первой попытки.
Дождь 09:03
Происшествия
В Пензе задержан мужчина, 17 лет назад расстрелявший троих человек
Следствие утверждает, что в ночь на 2 июня 2002 года данный гражданин расстрелял троих мужчин в Санкт-Петербурге.
Пензенская правда 08:37
Происшествия
Момент столкновения трамвая и маршрутки в Петербурге попал на видео
Момент аварии с участием маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали 16 человек, попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.
Известия 06:30
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 04:29
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Авто
Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры
Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня 06:19
Общество
Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании
Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
Евразия Daily 04:44
Происшествия
Путин дал поручение после прорыва дамб в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу обратить особое внимание на нужды людей в связи с прорывом дамб.
Lenta.ru 07:35
Происшествия
Число пострадавших от прорыва дамб в Красноярском крае выросло до 27
До 27 человек увеличилось число пострадавших в результате прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края.
Накануне.Ru 00:53
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Ученые вырастили овощи в почвах Луны и Марса
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Как сохранить зрение при использовании смартфона, рассказали эксперты
Эксперты рассказали, что сохранить зрение при использовании смартфонов, планшетов и компьютеров можно, если не держать смартфон на близком расстоянии.
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Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 01:00
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи
Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова случайно показала кольцо, похожее на помолвочное
Правдивы ли сплетни, покажет время. Пока что Ольга Бузова переживает за интимную жизнь Тимура Батрутдинова.
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Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
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В Крыму девушка упала с 40-метровой скалы и выжила
В Крыму 26-летняя девушка выжила после падения с 40-метровой скалы.
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Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
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Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
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«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
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Новая «Малефисента» возглавила российский прокат в выходные
Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат, собрав 713,5 миллиона рублей за прошедший уик-энд.
Life.ru вчера в 18:27
Хоккей
Бывший голкипер «Филадельфии» назвал КХЛ пивной лигой
Вратарь Майкл Лейтон, ранее защищавший цвета «Филадельфии» и «Донбасса», вспомнил об играх в КХЛ. Он начал играть в «Донбассе» в 2013 году.
ProstoProSport 08:04